"بعد نهاية الجولة الأولى".. جدول ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا 2025

كتب - يوسف محمد:

01:41 ص 25/12/2025
اختتمت أمس الأربعاء الموافق 24 ديسمبر الجاري، منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة في المغرب.

وتقام النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

وشهدت الجولة الأولى من البطولة، تسجيل العديد من الأهداف، حيث وصل عدد الأهداف في الجولة الأولى من البطولة، إلى 29 هدفا.

ويتقاسم الثلاثي، رياض محرز قائد منتخب الجزائر، نيكولاس جاكسون لاعب السنغال وإلياس عاشوري لاعب تونس، صدارة ترتيب هدافي أمم أفريقيا، برصيد هدفين لكل منتخب.

والجدير بالذكر أن الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، ستنطلق بداية من يوم غد الجمعة 26 ديسمبر الجاري.

رياض محرز كأس الأمم الأفريقية بطولة أمم أفريقيا هدافي كأس أمم أفريقيا إلياس عاشوري

