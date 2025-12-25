"بعد فسخ تعاقده مع الأبيض".. لاعب الزمالك السابق ينتقل إلى اتحاد طنجة المغربي

اختتمت أمس الأربعاء الموافق 24 ديسمبر الجاري، منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة في المغرب.

وتقام النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

وشهدت الجولة الأولى من البطولة، تسجيل العديد من الأهداف، حيث وصل عدد الأهداف في الجولة الأولى من البطولة، إلى 29 هدفا.

ويتقاسم الثلاثي، رياض محرز قائد منتخب الجزائر، نيكولاس جاكسون لاعب السنغال وإلياس عاشوري لاعب تونس، صدارة ترتيب هدافي أمم أفريقيا، برصيد هدفين لكل منتخب.

والجدير بالذكر أن الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، ستنطلق بداية من يوم غد الجمعة 26 ديسمبر الجاري.

