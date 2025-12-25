25 صورة ترصد كيف يحتفل رونالدو وجورجينا في أعياد الكريسماس

يحرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على الاحتفال بأعياد الكريسماس في نهاية كل عام ميلادي برفقة خطيبته جورجينا رودريجيز، حيث اعتاد الثنائي على الظهور بإطلالات مبهجة بعيدًا عن الأزياء الرسمية.

وشهدت المناسبات السابقة ظهور رونالدو وجورجينا بملابس خاصة بأجواء الكريسماس، في أجواء عائلية احتفالية خطفت أنظار المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت جورجينا قد أعلنت في وقت سابق خطوبتها من كريستيانو رونالدو، بعدما نشرت صورة لخاتم ألماس عبر حسابها على إنستجرام مؤكدة ارتباطها بالنجم البرتغالي.

وتحظى احتفالات رونالدو بالكريسماس دائمًا باهتمام كبير من جماهير كرة القدم حول العالم، نظرًا لشعبية النجم البرتغالي، حيث يترقب المتابعون سنويًا ظهوره برفقة جورجينا وأسرته في أجواء احتفالية مليئة بالبساطة والدفء العائلي.

