تقام اليوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الزمالك أمام سموحة في كأس عاصمة مصر، ومباراة بيراميدز والإسماعيلي.

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر

حرس الحدود ضد المصري - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

الجونة ضد البنك الأهلي - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 2

الزمالك ضد سموحة - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1

بيراميدز ضد الإسماعيلي - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

الفيحاء ضد الحزم - 4:50 مساء - قنوات ثمانية

نيوم ضد النجمة - 7:30 مساء - قنوات ثمانية

الرياض ضد الاتفاق - 7:30 مساء -قنوات ثمانية