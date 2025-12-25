مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

بيراميدز

- -
20:00

الإسماعيلي

كأس رابطة الأندية

الجونة

- -
17:00

البنك الاهلي

كأس رابطة الأندية

المصري

- -
17:00

حرس الحدود

جميع المباريات

إعلان

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

06:27 ص 25/12/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وحرس الحدود (11) (1)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وحرس الحدود (10) (1)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وحرس الحدود (13) (1)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وحرس الحدود (12) (1)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وحرس الحدود (15) (1)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وحرس الحدود (7) (1)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وحرس الحدود (1) (1)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وحرس الحدود (5) (1)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وحرس الحدود (3) (1)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية (4)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية (6)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية (5)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية (2)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقام اليوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الزمالك أمام سموحة في كأس عاصمة مصر، ومباراة بيراميدز والإسماعيلي.

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر

حرس الحدود ضد المصري - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

الجونة ضد البنك الأهلي - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 2

الزمالك ضد سموحة - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1

بيراميدز ضد الإسماعيلي - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

الفيحاء ضد الحزم - 4:50 مساء - قنوات ثمانية

نيوم ضد النجمة - 7:30 مساء - قنوات ثمانية

الرياض ضد الاتفاق - 7:30 مساء -قنوات ثمانية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباريات كأس عاصمة مصر لزمالك ضد سموحة يراميدز ضد الإسماعيلي لفيحاء ضد الحزم لرياض ضد الاتفاق واعيد مباريات اليوم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان