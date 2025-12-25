الصحة: تقديم 10.4 مليون خدمة طبية بمحافظة كفر الشيخ خلال 2025

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 10 ملايين و413 ألف خدمة طبية في مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة كفر الشيخ، من يناير إلى ديسمبر 2025، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفي إطار رؤية مصر 2030.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المستشفيات قدمت 3 ملايين و829 ألفاً و248 خدمة شملت الاستقبال والطوارئ والرعايات والحضانات والعيادات، إلى جانب 5039 خدمة تشخيص عن بعد، و57 ألفاً و681 خدمة عبر 50 قافلة طبية استهدفت المناطق الأكثر احتياجاً، مع تفعيل غرف المشورة الأسرية في جميع المستشفيات.

وشهدت المستشفيات تطورات ملحوظة، شملت تطوير 3 مستشفيات مركزية (الحامول، الرياض، مطوبس)، وإضافة 54 سرير رعاية مركزة في 8 مستشفيات، وإنشاء وحدة السكتة الدماغية (22 سريراً)، وتطوير أقسام الطوارئ والعلاج الطبيعي، وإضافة تخصصات جديدة مثل التغذية العلاجية، التخاطب، التصلب المتعدد، جراحة الوجه والفكين، رسم المخ والعصب، والنفسية وعلاج الإدمان في مستشفى كفر الشيخ العام، بحسب بيان اليوم.

كما تم تجهيز وحدة الحروق والتجميل (17 سريراً و3 رعايات) وافتتاح قسطرة القلب والمعمل الميكروبيولوجي في مستشفى دسوق العام، وإنشاء رعاية مركزة (11 سريراً) وإضافة ماكينات غسيل كلوي وعيادة المخ والأعصاب في مستشفى فوة، وتجهيز الرعايات والحضانات في الحامول، وتشغيل الماموجرام وغسيل كلوي للأطفال وعيادات القلب والنفسية في بيلا.

وفي مستشفيات أخرى، تم إنشاء علاج طبيعي ورعايات إضافية وماكينات غسيل كلوي في برج البرلس، وافتتاح جراحات الجهاز الهضمي وعلاج طبيعي للأطفال وصيدلة إكلينيكية في سيدي غازي، وتجهيز علاج طبيعي في الرياض، وتوفير تجهيزات في حميات كفر الشيخ.

كما شهدت مستشفيات الحميات تطورات في الرعايات والعلاج الطبيعي لذوي الإعاقة والأسنان ومعالجة النفايات، وإضافة تخصصات وأسرة رعاية في حميات دسوق وبيلا، وافتتاح عيادات صحة الرئة والدرن في مستشفى الصدر، وتوفير 17 ماكينة غسيل كلوي ومعمل مركزي في فيصل سعود.

أما في الرعاية الأولية، فقد بلغت الخدمات 6 ملايين و583 ألفاً و752 خدمة شملت العيادات والمبادرات والأسنان وتنظيم الأسرة. وتم ميكنة مراكز الوقاية من السعار والتطعيمات، واعتماد 7 وحدات صحية من هيئة الاعتماد والرقابة، مع جاري تجهيز 7 أخرى، وتطوير 11 وحدة تعمل 24 ساعة، وتفعيل 33 وحدة تعمل 12 ساعة، وبدء المرحلة الثالثة لتجهيز 80 وحدة بأحدث التجهيزات، إلى جانب تفعيل غرف المشورة الأسرية.

من جانبه، أشار الدكتور محمد أبو السعد، وكيل الوزارة بالمحافظة، إلى حصول كفر الشيخ على المركز الثالث جمهورياً في حملة «من بدري أمان» بثلاث مستشفيات، والمركز الثاني في إنهاء قوائم انتظار القساطر القلبية بمستشفى كفر الشيخ العام، والثالث في الأداء المتميز بمستشفى الرمد، والأول في رعاية حديثي الولادة بمستشفى فوة.

ونوه بأهمية التعليم الطبي المستمر من خلال الدورات التدريبية لرفع كفاءة العنصر البشري، وتكثيف الحملات على المنشآت الطبية غير الحكومية، مما أسفر عن المرور على 12 ألفاً و554 منشأة وغلق 690 غير مطابقة، إلى جانب حملات مشددة على المنشآت الغذائية لضمان الجودة وحماية صحة المواطنين.