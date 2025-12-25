رسميًا.. بدء تشغيل السيارة كيوت بديل التوك توك في القاهرة

أعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بدء المحافظة في تنفيذ مبادرة استبدال مركبات "التوك توك" بسيارات "كيوت" الصغيرة، كبديل حضاري وآمن ومرخص، بالمنطقة الشمالية كمرحلة أولى سيتم تعميمها في باقي المناطق حال نجاحها، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل والحد من العشوائية في الشوارع.

وأضاف محافظ القاهرة، أن انتشار التوك توك بشكل عشوائي وغير مرخص، وعدم معرفة هوية سائقيه، بالإضافة إلى عدم توافر معايير الأمان فيه، دفع للبحث عن حلول بديلة وعملية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير بديل حضاري وآمن يحمل قائده ترخيصًا رسميًا، مع الحفاظ على مصدر رزق السائقين.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل أحياء حدائق القبة، والأميرية، والزاوية الحمراء، والشرابية، والساحل، وروض الفرج، وشبرا، حيث سيتم ترخيص السيارات المخصصة لهم بمجمع تراخيص مرور السلام.

وسيتم تلقي طلبات استبدال التوك توك بالمركبة الجديدة بالمراكز التكنولوجية بالأحياء التي سيتم تطبيق التجربة بها، وقد تم اختيار اللون الأبيض كلون مميز للمركبات التي ستعمل بالمنطقة الشمالية.

السيارة "الكيوت" تعمل بالغاز والبنزين، وسعرها حوالي 200 ألف جنيه، منهم 10 آلاف جنيه سيتم استردادهم عند استلام رخصة المركبة، وسيتاح تقسطيها بالتعاون مع عدد من البنوك، وشركات التمويل.

والسيارة مزودة بـ4 عجلات وكابينة مغلقة للسائق والركاب، وبها أحزمة أمان، ومروحتين بالداخل، وشبكة علوية لحمل الأمتعة، وسيتاح لسائقها العمل مع إحدى شركات النقل الذكي.

وشدد محافظ القاهرة، على أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير بديل قانوني للسائقين وآمن للسائقين والركاب، كما تستهدف التخلص من التوك توك التقليدي واستبداله بمركبات حديثة تتوافق مع معايير السلامة والأمان بما يسهم فى تنظيم المرور.