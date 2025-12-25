إعلان

ماجدة خير الله عن أزمة ريهام عبدالغفور: ما حدث اعتداء واضح على خصوصيتها

كتب : منال الجيوشي

10:52 ص 25/12/2025

ريهام عبدالغفور

قالت الناقدة ماجدة خير الله إن ما حدث مع النجمة ريهام عبد الغفور من التقاط صورة لها بشكل غير ملائم هو أمر غير أخلاقي، لأن أن أحد الأشخاص التقط لها صورة خِلسة دون علمها، موضحة أن الأمر كان مقززًا للغاية.

وتابعت الناقدة ماجدة خير الله، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل، قائلة: «عيب اللي حصل لريهام عبد الغفور، لأنها كانت بتحضر عرض فيلمها الخاص، يعني مش قاعدة في كباريه، وما يحدث لابد له من وقفة وتطبيق قانون صارم ومعاقبة الفاعل حتى يصبح عبرة لغيره».

وأشارت ماجدة خير الله إلى أن الشهرة لا تعني استباحة خصوصية الفنان، وأن هناك قوانين تمنع التعدي على الحياة الخاصة سواء كان فنانًا أو غيره، وما حدث مع ريهام عبد الغفور أمر معيباً وأمر مشين في حق الشخص الذي التقط الصورة، وهو اعتداء على الحرية.

ووجهت الناقدة ماجدة خير الله رسالة للفنانة ريهام عبد الغفور، قائلة: «إنتِ فنانة محترمة وكل الناس بتحبك، وإنسانة جميلة، واللي حصل معاكي مالكيش ذنب فيه، والناس كلها وقفت معاكي، واللي عمل كده لازم يتوقف».

ريهام عبدالغفور ماجدة خير الله برنامج تفاصيل

