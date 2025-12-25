مباريات الأمس
الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
19:30

النجمة

كأس رابطة الأندية

الجونة

- -
17:00

البنك الاهلي

كأس رابطة الأندية

المصري

- -
17:00

حرس الحدود

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية بعد انتهاء الجولة الأولى

كتب - محمد عبد السلام:

04:36 ص 25/12/2025
اختتمت أمس الأربعاء الموافق 24 ديسمبر منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي شهدت منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة، كما شهدت أيضا تسجيل العديد من الأهداف.

وتقام البطولة بنظام المجموعات، حيث تضم البطولة ست مجموعات، تتكون كل مجموعة من أربعة منتخبات، يتنافسون على حصد المركزين الأول والثاني من أجل التأهل المباشر إلى دور الـ16.

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية بعد انتهاء الجولة الأولى

ترتيب المجموعة الأولى

1- المغرب - 3 نقاط

2- مالي - نقطة واحدة

3- زامبيا - نقطة واحدة

4- جزر القمر - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الثانية

1- جنوب أفريقيا - 3 نقاط

2- مصر - 3 نقاط

3- زيمبابوي - بدون نقاط

4- أنجولا - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الثالثة

1- تونس - 3 نقاط

2- نيجيريا - 3 نقاط

3- تنزانيا - بدون نقاط

4- أوغندا - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الرابعة

1- السنغال - 3 نقاط

2- الكونغو الديمقراطية - 3 نقاط

3- بنين - بدون نقاط

4- بوتسوانا - بدون نقاط

ترتيب الموجوعة الخامسة

1- الجزائر - 3 نقاط

2- بوركينا فاسو - 3 نقاط

3- غينيا الاستوائية - بدون نقاط

4- السودان - بدون نقاط

ترتيب المجموعة السادسة

1- كوت ديفوار - 3 نقاط

2- الكاميرون - 3 نقاط

3- الجابون - بدون نقاط

4- موزمبيق - بدون نقاط

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

