هل يتواجد إمام عاشور أساسيا مع المنتخب أمام جنوب أفريقيا؟.. حسام حسن يحسمها

كتب : محمد خيري

09:35 ص 25/12/2025
يواصل المنتخب الوطني الأول استعداداته المكثفة لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا، المقرر إقامتها غدًا الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

ويشهد مران اليوم الخميس أهمية خاصة، إذ يمثل آخر فرصة للجهاز الفني بقيادة حسام حسن لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيل والخطة الفنية قبل المواجهة المرتقبة.

ووفقًا لمصدر داخل الجهاز الفني، فإن المدير الفني سيُركز خلال المران على تقييم جاهزية اللاعبين الرئيسيين، وتحديد الأسماء التي ستخوض المباراة أساسياً، وعلى رأسها إمام عاشور.

اللاعب تعرض لاستبدال مبكر في المباراة الماضية أمام منتخب زيمبابوي خلال الشوط الأول، بعد نزول مصطفى محمد بدلاً منه، وهو ما أثار جدلاً بين الجماهير حول أسباب التغيير.

وأكد المصدر أن قرار استبدال إمام عاشور كان فنيًا بحتًا، يهدف إلى تعزيز الأداء الهجومي للفريق خلال الشوط الأول، وليس نتيجة لأي خلل في مستواه، وهو ما يفتح المجال أمام إمكانية مشاركته بشكل أساسي في لقاء جنوب أفريقيا، خاصة مع أهمية وسط الملعب في التحكم بإيقاع المباراة وخلق الفرص.

