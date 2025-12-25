نجم الأهلي السابق يتوقع نتيجة مفاجئة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

توقع محمد عبدالجليل، نجم النادي الأهلي السابق، نتيجة مفاجئة لمباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، مشيرًا إلى أن التعادل الإيجابي قد يكون السيناريو الأقرب للمواجهة.

وأوضح عبدالجليل، خلال تصريحاته في برنامج "نمبر وان" على قناة CBC، أن طريقة اللعب 4-3-3 تُعد الأنسب للمنتخب المصري في هذه المباراة، خاصة في ظل تقارب المستوى الفني بين المنتخبين.

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن توقعاته لمواجهة مصر وجنوب أفريقيا أنها سوف تنتهي بالتعادل بهدف لكل فريق، مؤكدًا أن المباراة لن تكون سهلة على أي من الطرفين.

وعن تقييمه لباقي المنتخبات المشاركة في البطولة، أكد عبدالجليل أن منتخب الجزائر هو الأفضل عربيًا حتى الآن، لما يقدمه من أداء قوي والتزام تكتيكي واضح داخل الملعب.

كما لفت إلى أن منتخب نيجيريا يمر بأزمة داخلية، موضحًا أن بعض اللاعبين يركزون على الأداء الفردي على حساب العمل الجماعي، وهو ما يؤثر سلبًا على نتائج الفريق.