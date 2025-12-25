قرار استثنائي.. بشرى سارة للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة جنوب أفريقيا

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على تخصيص حوافز مالية كبيرة للاعبي منتخب مصر، بهدف رفع دوافعهم خلال مشاركتهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويخوض المنتخب الوطني مواجهة قوية أمام جنوب أفريقيا، غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، في مباراة يسعى خلالها الفراعنة لمواصلة الانتصارات وحسم الصدارة مبكرًا.

وبحسب ما كشفه مصدر مطلع لموقع مصراوي، فإن اتحاد الكرة اتفق على صرف مكافآت للاعبين مع كل مرحلة يتم اجتيازها في البطولة، على أن تكون هناك مكافأة استثنائية في حال التتويج باللقب القاري.

ويأمل منتخب مصر في تحقيق الفوز أمام جنوب أفريقيا، بعد البداية الناجحة أمام زيمبابوي في الجولة الأولى، من أجل تعزيز موقعه في صدارة المجموعة الثانية والاقتراب من التأهل للأدوار الإقصائية.

وكان الفراعنة استهلوا مشوارهم في البطولة بفوز صعب على زيمبابوي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم يوم الإثنين الماضي.