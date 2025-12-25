انخفضت أسعار اللحوم، والدواجن، واللبن السائب، خلال تعاملات اليوم الخميس 25-12-2025، بينما ارتفعت أسعار زيت الذرة، والجبن الأبيض والرومي، والمسلي الصناعي، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.72 جنيه، بتراجع 37 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 58.67 جنيه، بتراجع 30 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.48 جنيه، بتراجع 33 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 90.6 جنيه، بتراجع 32 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 34.29 جنيه، بزيادة 40 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.24 جنيه، بتراجع 15 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 67.61 جنيه، بزيادة 22 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.44 جنيهًا، بزيادة 6 قروش.

لتر زيت الذرة: 108.04 جنيه، بزيادة 1.12 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 395.6 جنيه، بتراجع 2.43 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 88.64 جنيه، بتراجع 1.41 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.36 جنيه، بتراجع 26 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 53.24 جنيه، بزيادة 79 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 140 جنيه، بزيادة 4.99 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 279.76 جنيه، بزيادة 14.15 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.07 جنيه، بتراجع 1.29 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 123.63 جنيه، بزيادة 19.82 جنيه.