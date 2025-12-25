دائما ما تحمل كرة القدم العديد من الدروس وقصص الكفاح، لنجوم تألقوا على المستطيل الأخضر بعدما مروا بالكثير من الصعوبات في مراحل حياتهم المختلفة.

ومن بين نجوم القارة السمراء الذين خطفوا الأنظار في الأيام الماضية، يحملون قصة كفاح كبيرة، هو لاعب منتخب أوغندا دينيس أوميدي، صاحب هدف منتخب بلاده الوحيد في مرمى تونس أول أمس.

وبات أوميدي حديث الوسط الرياضي في القارة السمراء بشكل عام خلال الأيام الماضية، ليس بسبب هدفه في مرمى المنتخب التونسي، ولكن بسبب إصراره على ممارسة كرة القدم، بعدما كان هذا الأمر بالنسبة له حلما صعب الوصول إليه منذ سنوات قليلة.

حارس أمن للمنافسة على جوائز عالمية

ومنذ 6 سنوات فقط، لم يكن أوميدي يتخيل أنه سيصبح واحدا من أهم لاعبي القارة السمراء، حيث كان في عام 2019 يخرج يوميا إلى عمله داخل السجن، حيث كان يعمل كحارس أمن، بجانب دراسته.

وكان أوميدي في ذلك الوقت يدرس في أحد معاهد التمريض في أوغندا، للحصول على دبلومة التمريض لكن وسط كل هذا الضغط ما بين عمله اليومي ودراسته لم ينسى هدف الأساسي وهو لعب كرة القدم.

واستمر أوميدي يمارس كرة القدم بعيدا عن عالم الاحتراف بجانب عمله في أحد السجون، قبل أن تتحول حياته بعد سنوات قليلة، بعدما بات لاعب كرة قدم محترف بعدما انضم لفريق كيتارا الأوغندي، الذي انتقل منه إلى فريق كيجالي الرواندي في أغسطس الماضي، ليبدأ رحلة جديدة في عالم الساحرة المستديرة خارج أوغندا.

ولم تبتسم الساحرة المستديرة لصاحب الـ31 عاما، خلال مشاركته في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب فقط، بل أن العام الماضي 2024، كان أوميدي ينافس مجموعة من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم للفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2024.

ففي العام الماضي 2024، اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، هدف اللاعب الأوغندي أوميدي في مرمى فريق كمبالا سيتي، خلال لقاء جمع بين فريق كيتار الذي كان يلعب ضمن صفوفه أوميدي ضد كمبالا سيتي، في دوري السوبر الأوغندي.

ولاقى هدف أوميدى إشادات كبيرة، حيث سجل هدف بطريقة الرابونا مما جعله ضمن القائمة المرشحة لحصد جائزة أفضل هدف في العالم للعام الماضي 2024 "بوشكاش".

وفقد نجم منتخب أوغندا جائزة الحذاء الذهبي لعام 2024، لصالح نجم مان يونايتد السابق وتشيلسي الحالي أليخاندرو جرناتشو.

ويذكر أن منتخب تونس، كان قد تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره الأوغندي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى بكأس أمم أفريقيا 2025.

