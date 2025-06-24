كأس العالم للأندية 2025

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ترتيب مجموعات كأس العالم للأندية 2025

02:06 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025
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    لحظة مغادرة ياسر إبراهيم مران الأهلي للإصابة
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    الأهلي
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    النادي الأهلي
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    بالميراس وبورتو
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    بالميراس وبورتو
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    الأهلي بالميراس
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    أبل فيريرا مدرب بالميراس (5)
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    احتفال لاعبي بالميراس
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    أبل فيريرا مدرب بالميراس (5)
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    أبل فيريرا مدرب بالميراس (4)
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    لحظة هدف بالميراس في الأهلي
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    هدف بالميراس في الأهلي
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    مروان عطية من مباراة إنتر ميامي (1)
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    إياب فراي مدافع إنتر ميامي الأمريكي (9)
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    إياب فراي مدافع إنتر ميامي الأمريكي (4)
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    إياب فراي مدافع إنتر ميامي الأمريكي (6)
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    إياب فراي مدافع إنتر ميامي الأمريكي (7)
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    إياب فراي مدافع إنتر ميامي الأمريكي (2)
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    إياب فراي مدافع إنتر ميامي الأمريكي (8)
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كتب- نهى خورشيد:

بعد اقتراب فرق العالم المختلفة من حسم التأهل إلى دور ال16 من بطولة كأس العالم للأندية، لا تزال المنافسة الشرسة تسيطر على بعض مجموعات المونديال.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية ترتيب مجموعات كأس العالم للأندية 2025 ..

المجموعة A

بالميراس: 4

إنتر ميامي: 4

بورتو: 1

الأهلي: 1

المجموعة B

باريس سان جيرمان: 6

بوتافوجو: 6

أتلتيكو مدريد: 6

سياتل ساوندرز: 0

المجموعة C

بايرن ميونخ: 6

بنفيكا: 4

بوكا جونيورز: 1

أوكلاند سيتي: 0

المجموعة D

فلامنغو: 6

تشيلسي: 3

الترجي: 3

لوس أنجلوس FC: 0

المجموعة E

ريفر بليت: 4

إنتر ميلان: 4

مونتيري: 2

أوراوا ريدز: 0

المجموعة F

فلومينينسي: 4

بوروسيا دورتموند: 4

ماميلودي صن داونز: 3

أولسان: 0

المجموعة G

يوفنتوس: 6

مانشستر سيتي: 6

الوداد: 0

العين: 0

المجموعة H

ريال مدريد: 4

ريد بول سالزبورغ: 4

الهلال: 2

باتشوكا: 0

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ترتيب مجموعات كأس العالم للأندية 2025 كأس العالم للأندية 2025 الأهلي إنتر ميامي
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