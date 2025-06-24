كتب- نهى خورشيد:

بعد اقتراب فرق العالم المختلفة من حسم التأهل إلى دور ال16 من بطولة كأس العالم للأندية، لا تزال المنافسة الشرسة تسيطر على بعض مجموعات المونديال.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية ترتيب مجموعات كأس العالم للأندية 2025 ..

المجموعة A

بالميراس: 4

إنتر ميامي: 4

بورتو: 1

الأهلي: 1

المجموعة B

باريس سان جيرمان: 6

بوتافوجو: 6

أتلتيكو مدريد: 6

سياتل ساوندرز: 0

المجموعة C

بايرن ميونخ: 6

بنفيكا: 4

بوكا جونيورز: 1

أوكلاند سيتي: 0

المجموعة D

فلامنغو: 6

تشيلسي: 3

الترجي: 3

لوس أنجلوس FC: 0

المجموعة E

ريفر بليت: 4

إنتر ميلان: 4

مونتيري: 2

أوراوا ريدز: 0

المجموعة F

فلومينينسي: 4

بوروسيا دورتموند: 4

ماميلودي صن داونز: 3

أولسان: 0

المجموعة G

يوفنتوس: 6

مانشستر سيتي: 6

الوداد: 0

العين: 0

المجموعة H

ريال مدريد: 4

ريد بول سالزبورغ: 4

الهلال: 2

باتشوكا: 0