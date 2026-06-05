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"قبل مباراة مصر".. ماذا قدم كارلو أنشيلوتي مع منتخب البرازيل؟

كتب : يوسف محمد

08:31 م 05/06/2026
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    أنشيلوتي ونجله
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    كارلو أنشيلوتي مع البرازيل (6)
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    كارلو أنشيلوتي مع البرازيل (3)
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    كارلو أنشيلوتي مع البرازيل (7)
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    كارلو أنشيلوتي يودع ريال مدريد
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    كارلو أنشيلوتي مع البرازيل (1)
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    كارلو أنشيلوتي
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    كارلو أنشيلوتي

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يلاقي المنتخب المصري يوم الأحد المقبل نظيره البرازيلي وديا، في إطار الاستعداد لمنافسات بطولة كأس العالم 2026.

وتقام مباراة الفراعنة أمام البرازيل يوم الأحد المقبل 7 يونيو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "هنتنجتون بانك فيلد".

وتعد مباراة الأحد المقبل، هى التجربة الودية الأخيرة لكلا المنتخبين، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

أرقام كارلو أنشيلوتي مع البرازيل قبل مباراة مصر

ويطمح الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، لقيادة راقصي السامبا في المونديال للعودة إلى منصات التتويج ورفع لقب البطولة، حيث كان آخر لقب للسامبا في كأس العالم عام 2002.

وتولى أنشيلوتي القيادة الفنية للمنتخب البرازيلي، في مايو من عام 2025 بعقد يمتد حتى يوليو من عام 2030.

وقاد المدرب الإيطالي منتخب البرازيل، في 11 مباراة بمختلف المسابقات حتى الآن، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 6 مباريات، حضر التعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في 3 لقاءات.

وسجل لاعبو المنتخب البرازيلي تحت قيادة أنشيلوتي 24 هدفا، تلقت شباكهم 10 أهداف فقط.

مجموعة منتخب البرازيل في كأس العالم 2026

ويتواجد المنتخب البرازيلي في المجموعة الثالثة بكأس العالم 2026، رفقة كل من: "المغرب، هايتي وإسكتلندا".

وفي المقابل يتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة بالبطولة، رفقة كل من: "إيران، بلجيكا ونيوزيلندا".

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كارلو أنشيلوتي منتخب البرازيل مصر والبرازيل

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