حفل شاكيرا وجوائز.. فيفا يكشف خريطة افتتاح كأس العالم 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خريطة افتتاح النسخة 23 من كأس العالم، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبا.

ويستضيف ملعب مكسيكو سيتي ستيديوم، المباراة الافتتاحية في كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في العاشرة مساء الخميس 11 يونيو الحالي، بين المكسيك وجنوب أفريقيا.

خريطة افتتاح كأس العالم 2026

قال فيفا في بيان رسمي، إن النجمان العالميان شاكيرا وبورنا بوي يؤديان أغنية "داي داي" في حفل افتتاح كأس العالم.

وأشار إلى أن مراسم الافتتاح ستنطلق في ملعب مكسيكو سيتي قبل 90 دقيقة من انطلاق المباراة، ومن بين النجوم الذين يحيون الحفل، أليخاندرو فرنانديز، وبيليندا، وبورنا بوي، وداني أوشن، وجي بالفين، وليلا داونز، ولوس أنجليس أزوليس، ومانا، وشاكيرا، وتايلا.

وتفتح أبواب مكسيكو سيتي ستيديوم، في تمام الساعة 11:30 صباحاً، قبل أربع ساعات من انطلاق المباراة، وتشمل الفعاليات أنشطة حصرية وجوائز وعروض ترفيهية قبل المباراة.

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