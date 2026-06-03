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الأهلي يزاحم مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في مونديال 2026

كتب : هند عواد

01:13 ص 03/06/2026

الأهلي

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يزاحم الأهلي أندية أوروبا الكبرى في قائمة اللاعبين المنضمين لمنتخبات بلادهم المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

منتخب مصر في كأس العالم 2026

يشارك منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، التي تنطلق يوم 11 يونيو المقبل، ضمن المجموعة السابعة التي تضم نيوزيلندا وبلجيكا وإيران.
وتضم قائمة منتخب مصر، بقيادة العميد حسام حسن، 9 لاعبين من صفوف الأهلي، وهم محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، محمود تريزيجيه، إضافة إلى وجود يوسف بلعمري رفقة منتخب المغرب.

الأهلي يزاحم كبار أوروبا في كأس العالم 2026

تضم قائمة الأندية التي تمتلك أكبر عدد من اللاعبين المشاركين في كأس العالم 2026 أربعة فرق عربية، وهي الهلال والأهلي والنصر السعوديون، إضافة إلى الأهلي المصري.
ويتساوى الأهلي مع كل من سندرلاند الإنجليزي، وأستون فيلا الإنجليزي، والنصر والأهلي السعوديين، وفلامنجو البرازيلي، بواقع 9 لاعبين في المونديال.
ويتصدر مانشستر سيتي الإنجليزي القائمة بـ19 لاعبًا، بينما يليه بايرن ميونخ الألماني بـ18 لاعبًا.

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مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026

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الأهلي كأس العالم 2026 منتخب مصر

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