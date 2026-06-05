مستوحى من الفايكنج.. ظهور ملفت للاعبي النرويج قبل كأس العالم 2026

قبل 6 أيام من المونديال.. تهديد جديد من الاتحاد الإيراني بسبب التأشيرات

لفتت بعثة منتخب النرويج الأنظار قبل أيام من انطلاق كأس العالم 2026، بعدما ظهرت بملابس مستوحاة من الحقبة الزمنية لـ "الفايكنج".

ويشارك منتخب النرويج في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة التاسعة التي تضم كل من، العراق، السنغال وفرنسا.

ظهور مميز لمنتخب النرويج

نشرب الحساب الرسمي للاتحاد النرويجي على منصة التغريدات "إكس"، صورا للاعبي المنتخب وهم يرتدون ملابس تاريخية على شاطيء بحري وبجوارهم سفن الدراكار الشهيرة، وذلك قبل السفر إلى أمريكا لخوض منافسات كأس العالم 2026.

واستوحى منتخب النرويج فكرة الإعلان عن سفره لخوض المونديال، من تاريخ الفايكنج ورحلاتهم البحرية قبل قرون.

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