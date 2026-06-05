مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

المجر

- -
20:45

فنلندا

مباريات ودية - منتخبات

أنجـــــولا

- -
22:00

موريتانيا

مباريات ودية - منتخبات

روسيا

- -
20:00

بوركينا فاسو

جميع المباريات

إعلان

مستوحى من الفايكنج.. ظهور ملفت للاعبي النرويج قبل كأس العالم 2026

كتب : هند عواد

04:06 م 05/06/2026
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    لاعبو منتخب النرويج (1)
  • عرض 14 صورة
    لاعبو منتخب النرويج (2)
  • عرض 14 صورة
    لاعبو منتخب النرويج (5)
  • عرض 14 صورة
    لاعبو منتخب النرويج (4)
  • عرض 14 صورة
    لاعبو منتخب النرويج (6)
  • عرض 14 صورة
    لاعبو منتخب النرويج (3)
  • عرض 14 صورة
    لاعبو منتخب النرويج (8)
  • عرض 14 صورة
    لاعبو منتخب النرويج (9)
  • عرض 14 صورة
    لاعبو منتخب النرويج (10)
  • عرض 14 صورة
    لاعبو منتخب النرويج (11)
  • عرض 14 صورة
    لاعبو منتخب النرويج (12)
  • عرض 14 صورة
    لاعبو منتخب النرويج (13)
  • عرض 14 صورة
    لاعبو منتخب النرويج (14)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لفتت بعثة منتخب النرويج الأنظار قبل أيام من انطلاق كأس العالم 2026، بعدما ظهرت بملابس مستوحاة من الحقبة الزمنية لـ "الفايكنج".

ويشارك منتخب النرويج في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة التاسعة التي تضم كل من، العراق، السنغال وفرنسا.

ظهور مميز لمنتخب النرويج

نشرب الحساب الرسمي للاتحاد النرويجي على منصة التغريدات "إكس"، صورا للاعبي المنتخب وهم يرتدون ملابس تاريخية على شاطيء بحري وبجوارهم سفن الدراكار الشهيرة، وذلك قبل السفر إلى أمريكا لخوض منافسات كأس العالم 2026.

واستوحى منتخب النرويج فكرة الإعلان عن سفره لخوض المونديال، من تاريخ الفايكنج ورحلاتهم البحرية قبل قرون.

اقرأ أيضًا:

صدارة مغربية.. اللاعبون العرب الأكثر مشاركة في كأس العالم

وقت صعب.. أول تعليق لوائل جمعة بعد العودة إلى الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النرويج كأس العالم 2026

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بين الفجر وعجينة الطعمية.. "صبري ومنى" زوجان هزما "عالم الصمت" بالإرادة
أخبار المحافظات

بين الفجر وعجينة الطعمية.. "صبري ومنى" زوجان هزما "عالم الصمت" بالإرادة
لماذا تراجع سعر الدولار إلى أقل من 52 جنيها هذا الأسبوع؟ خبراء يجيبون
أخبار البنوك

لماذا تراجع سعر الدولار إلى أقل من 52 جنيها هذا الأسبوع؟ خبراء يجيبون
لهذا السبب.. الكولومبية شاكيرا تتصدر تريند "جوجل"
أجنبي

لهذا السبب.. الكولومبية شاكيرا تتصدر تريند "جوجل"
صدارة مغربية.. اللاعبون العرب الأكثر مشاركة في كأس العالم
رياضة عربية وعالمية

صدارة مغربية.. اللاعبون العرب الأكثر مشاركة في كأس العالم
أحمد السعدني ينشر صورا له بعدسة مايان السيد.. والأخيرة تعلق - صور
زووم

أحمد السعدني ينشر صورا له بعدسة مايان السيد.. والأخيرة تعلق - صور

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الفيديو المتداول كشف المستور.. حبس مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية لابتزازه ولية أمر طالبة
آليات جديدة للتعامل مع تظلمات إيقاف بطاقات التموين – مستند