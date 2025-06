القاهرة – مصراوي

انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي والعين الإماراتي بتقدم السيتي على العين بثلاثية دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وسجل أهداف مانشستر سيتي كلا من: إلكاي جوندوجان في الدقيقة 8، كلاوديو إيتشيفيريا في الدقيقة 27، إيرلينج هالاند من نقطة الجزاء في الدقيقة 5+45.

ويحتل فريق العين المركز الأخير في جدول الترتيب دون أي نقاط، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وتضم مجموعة مانشستر سيتي كلا من: العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي، الوداد المغربي.

