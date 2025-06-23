فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي والعين في كأس العالم للأندية 2025
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القاهرة – مصراوي
انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي والعين الإماراتي بتقدم السيتي على العين بثلاثية دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وسجل أهداف مانشستر سيتي كلا من: إلكاي جوندوجان في الدقيقة 8، كلاوديو إيتشيفيريا في الدقيقة 27، إيرلينج هالاند من نقطة الجزاء في الدقيقة 5+45.
ويحتل فريق العين المركز الأخير في جدول الترتيب دون أي نقاط، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.
وتضم مجموعة مانشستر سيتي كلا من: العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي، الوداد المغربي.
8' GOAL for @ManCity!!— DAZN Football (@DAZNFootball) June 23, 2025
🍟 BIG CHIP!
Keeper left reaching for air — Gündoğan scores!!!
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #MCIAIN pic.twitter.com/EpQz0UtOVt
27' GOLAZOOOOO @ManCity— DAZN Football (@DAZNFootball) June 23, 2025
ECHEVERRI scores his FIRST for Man City — a stunning free kick masterclass! 🎯⚽
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #MCIAIN pic.twitter.com/fCQznypYQu
⚽ HAALAND FROM THE SPOT — MAKES IT THREE!— DAZN Football (@DAZNFootball) June 23, 2025
Cold as ever. City cruising.
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #MCIAIN pic.twitter.com/32rPaXsTg1
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