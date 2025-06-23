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فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي والعين في كأس العالم للأندية 2025

05:22 ص الإثنين 23 يونيو 2025
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    ركلة الجزاء المحتسبة ضد رامي ربيعة لاعب العين
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    هالاند عقب إهدار إحدى الكرات (1) (1)
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    لقطات من مباراة مان سيتي والعين الإماراتي (1) (1)
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    لقطة الهدف الثاني لمان سيتي في مرمى العين (1) (1)
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    احتفال لاعبي مان سيتي بالهدف الثاني (1) (1)
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    احتفال لاعبي مان سيتي (1) (1)
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    الاحتفال بهدف جوندوجان (1) (1)
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القاهرة – مصراوي

انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي والعين الإماراتي بتقدم السيتي على العين بثلاثية دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وسجل أهداف مانشستر سيتي كلا من: إلكاي جوندوجان في الدقيقة 8، كلاوديو إيتشيفيريا في الدقيقة 27، إيرلينج هالاند من نقطة الجزاء في الدقيقة 5+45.

ويحتل فريق العين المركز الأخير في جدول الترتيب دون أي نقاط، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وتضم مجموعة مانشستر سيتي كلا من: العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي، الوداد المغربي.

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