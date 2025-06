فيديو هدف بايرن ميونخ في مرمى بوكا جونيورز بكأس العالم للأندية

القاهرة – مصراوي:

تمكن فريق بايرن ميونخ من تسجيل هدف في مرمى نظيره بوكا جونيورز، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وسجل هدف التقدم النجم هاري كين في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول، بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، عجز الحارس عن التصدي لها.

وبهذه النتيجة، يتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، فيما تجمّد رصيد بوكا جونيورز عند نقطة واحدة، ليحتل المركز الثالث في الترتيب.

وتضم مجموعة بايرن ميونخ كلا من: بوكا جونيورز الأرجنتيني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، وبنفيكا البرتغالي.

