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فيديو هدف بايرن ميونخ في مرمى بوكا جونيورز بكأس العالم للأندية

05:41 ص السبت 21 يونيو 2025
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    بايرن ميونخ (1) (1)
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    بوكا جونيورز وبايرن ميونخ (1) (1)
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    مباراة بايرن ميونخ وبوكا جونيورز (1) (1)
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    احجتفال لاعبي البايرن بهدف هاري كين (1) (1)
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    هاري كين (1) (1)
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    البايرن وبوكا جونيورز (1) (1)
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    لقطات من مباراة بوكا جونيورز وبايرن ميونخ (1) (1)
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    اللاعب هاري كين (1) (1)
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    احتفال هاري كين (1) (1)
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القاهرة – مصراوي:

تمكن فريق بايرن ميونخ من تسجيل هدف في مرمى نظيره بوكا جونيورز، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وسجل هدف التقدم النجم هاري كين في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول، بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، عجز الحارس عن التصدي لها.

وبهذه النتيجة، يتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، فيما تجمّد رصيد بوكا جونيورز عند نقطة واحدة، ليحتل المركز الثالث في الترتيب.

وتضم مجموعة بايرن ميونخ كلا من: بوكا جونيورز الأرجنتيني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، وبنفيكا البرتغالي.

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بوكا جونيورز وبايرن ميونخ هدف هاري كين في مرمى بوكا جونيور كأس العالم للأندية مونديال الأندية
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