يوفنتوس يضرب العين برباعية في الشوط الأول من كأس العالم للأندية
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القاهرة - مصراوي
أنهى فريق يوفينتوس الإيطالي الشوط الأول من المباراة أمام العين الإماراتي متقدما برباعية دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة السابعة في كأس العالم للأندية.
وسجل رباعية يوفنتوس كلا من: راندل كولو مواني في الدقيقة 11 و 4+45، شيكو كونسيساو في الدقيقة 21، كينان يلدز في الدقيقة 31.
ومع انتهاء المباراة بهذه النتيجة يتصدر اليوفنتوس جدول ترتيب المجموعة السابعة بثلاثة نقاط، بينما يتذيل العين الإماراتي جدول ترتيب المجموعة بدون نقاط.
وتضم المجموعة السابعة بجانب يوفنتوس كلا من: مانشستر سيتي الإنجليزي، العين الإماراتي، الوداد المغربي.
45'+3 Randal Kolo Muani gets his second of the night!!— DAZN Football (@DAZNFootball) June 19, 2025
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31' KENAN YILDIZ TAKE A BOW!! 👏— DAZN Football (@DAZNFootball) June 19, 2025
⚽⚽⚽ FOR JUVENTUS
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21' Francisco Conceição makes it ✌️ for Juventus ⚽— DAZN Football (@DAZNFootball) June 19, 2025
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #AINJUV pic.twitter.com/1k3HKuyeov
11' JUVENTUS HAVE THEIR GOAL ⚽🔥— DAZN Football (@DAZNFootball) June 19, 2025
WHAT A HEADER FROM RANDAL KOLO MUANI!!
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