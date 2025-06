يوفنتوس يضرب العين برباعية في الشوط الأول من كأس العالم للأندية

القاهرة - مصراوي

أنهى فريق يوفينتوس الإيطالي الشوط الأول من المباراة أمام العين الإماراتي متقدما برباعية دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة السابعة في كأس العالم للأندية.

وسجل رباعية يوفنتوس كلا من: راندل كولو مواني في الدقيقة 11 و 4+45، شيكو كونسيساو في الدقيقة 21، كينان يلدز في الدقيقة 31.

ومع انتهاء المباراة بهذه النتيجة يتصدر اليوفنتوس جدول ترتيب المجموعة السابعة بثلاثة نقاط، بينما يتذيل العين الإماراتي جدول ترتيب المجموعة بدون نقاط.

وتضم المجموعة السابعة بجانب يوفنتوس كلا من: مانشستر سيتي الإنجليزي، العين الإماراتي، الوداد المغربي.