منتخب مصر للسيدات يواجه الأردن وديا اليوم

كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر الأول للكرة النسائية، لخوض مباراتين وديتين ضد المنتخب الأردني، في القاهرة، استعدادا لمباراة غانا في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية المغرب 2026.

ويواجه منتخب مصر نظيره الأردن، في السابعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر.

وأعلن أحمد رمضان مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم، قائمته لخوض المباراتين، وجاءت كالآتي:

حراسة المرمى: فرح سمير علي - كنزى مجدي - عزة مجدى - حبيبة عماد

خط الدفاع: نورا خالد - رودينا عبد الرسول - ندى عماد - عهد طارق - نور عبد الواحد

خط الوسط: نهى طارق - نادين غازى - ثريا أشرف - منه عزت - مروة توفيق - يارا صبري - أميرة محمد - مهيرة على - ياسمين عبد العزيز

خط الهجوم: حبيبة عصام - منار السيد - نادية رمضان - ليلى شريف - نادية صوان - ليلى إدريس

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