"أوهام وأكاذيب المجرمين".. إيران ترد على تصريحات ترامب بشأن وقف الحرب

كتب : وكالات

07:14 م 01/04/2026 تعديل في 02/04/2026

علم إيران

نفى متحدث باسم مكتب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أنه طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار.

وقال سيد مهدي طباطبائي في منشور على منصة "إكس": "لم يتغير موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الدفاع عن وحدة أراضي البلاد في مواجهة اعتداءات الأعداء، ولا شروط إنهاء الحرب المفروضة، ولا يُعتد بأوهام وأكاذيب المجرمين".

وأضاف: "الشعب الإيراني مصمم وثابت وموحد في الدفاع عن وطنه. الوحدة هي مفتاح انتصارنا".

وجاءت هذه التصريحات بعد أن قال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" في وقت سابق اليوم إن القيادة الإيرانية طلبت من الولايات المتحدة وقف إطلاق النار.

ولم يحدد ترامب في منشوره من قدم هذا العرض بالاسم، لكنه قال إنه جاء من "رئيس النظام الإيراني الجديد، الأقل تطرفًا والأكثر ذكاءً من أسلافه" لكن لم يحدد إذا كان يقصد المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي أم الرئيس بزشكيان لكن الأقرب فهو يتحدث عن مجتبى خاصة وأن بزشكيان يشغل منصبه منذ عام 2024.

