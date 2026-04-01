نجم منتخب إيطاليا وزوجته يتعرضان للإساءة بعد توديع كأس العالم 2026

كتب : نهي خورشيد

10:18 م 01/04/2026 تعديل في 10:50 م

كاميلا بريشياني وأليساندرو باستوني

أوقف أليساندرو باستوني نجم إنتر ميلان والمنتخب الإيطالي وزوجته كاميلا بريسياني التعليقات على حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضهما لموجة من الإساءة عقب فشل التأهل لكأس العالم 2026 للمرة الثالثة على التوالي.

ماذا حدث لـ باستوني بعد مباراة إيطاليا والبوسنة

وجاء هذا الإجراء بعد خسارة إيطاليا أمام البوسنة والهرسك في المباراة الفاصلة، إذ انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 قبل أن تحسم ركلات الترجيح التأهل للبوسنة بنتيجة 4-1.

وفتح منتخب إيطاليا التسجيل مبكراً بهدف من مويس كين بعد 15 دقيقة من انطلاق المباراة، قبل أن يتراجع الأداء بعد طرد باستوني في الدقيقة 41.

وتعرض باستوني للبطاقة الحمراء بعد تدخل خلفي على لاعب البوسنة، واعتبر الحكم أن اللاعب حال دون فرصة واضحة لتسجيل هدف.

وحصل البوسنة على هدف التعادل عبر هاريس تاباكوفيتش قبل 11 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح التي شهدت تفوقاً بأربع أهداف مقابل هدف.

ولم تتوقف الضغوط على باستوني عند حدود الملعب، إذ تعرض هو وزوجته للإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما اضطرهما لإغلاق التعليقات على حساباتهما، ليمكن فقط للأصدقاء والعائلة التعليق على منشوراتهما.

موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة

ويعود باستوني إلى صفوف إنتر ميلان للمشاركة في منافسات الدوري الإيطالي، إذ يخوض الفريق مواجهة أمام نظيره روما يوم الأحد المقبل الموافق 5 أبريل الجاري، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ترتيب إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

ويتصدر الفريق الكروي بنادي إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2025-2026 برصيد 69 نقطة، بفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي نادي ميلان.

إقرأ أيضاً:
5 مواجهات حاسمة.. أجندة مباريات الزمالك في شهر أبريل

تحكيم مصري لقمة اتحاد العاصمة وأولمبيك آسفي في نصف نهائي الكونفدرالية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تسنيم: مقتل عدد من الجنود الأمريكيين خلال عملية إنقاذ الطيار الثاني
ارتفاع أسعار سيارات مازدا الجديدة في مصر حتى 100 ألف جنيه.. التفاصيل
ارتفاع أسعار سيارات مازدا الجديدة في مصر حتى 100 ألف جنيه.. التفاصيل
سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 5 أبريل 2026
سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 5 أبريل 2026
هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
ياسمين نيازي تستغيث بسبب أزمة مع جيرانها: "بيهددوا بقتل الكلاب"
ياسمين نيازي تستغيث بسبب أزمة مع جيرانها: "بيهددوا بقتل الكلاب"

حرب إيران.. طهران تربط فتح مضيق هرمز بالحصول على تعويضات
مسئول سابق بالبنتاجون يكشف "أخطر أمر" بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية
بعد إثارته الجدل.. مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر"
تنبيه عاجل من محافظة القاهرة.. مهلة أخيرة لحاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء: تحرك فورًا
كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟
العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة