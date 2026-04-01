أوقف أليساندرو باستوني نجم إنتر ميلان والمنتخب الإيطالي وزوجته كاميلا بريسياني التعليقات على حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضهما لموجة من الإساءة عقب فشل التأهل لكأس العالم 2026 للمرة الثالثة على التوالي.

ماذا حدث لـ باستوني بعد مباراة إيطاليا والبوسنة

وجاء هذا الإجراء بعد خسارة إيطاليا أمام البوسنة والهرسك في المباراة الفاصلة، إذ انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 قبل أن تحسم ركلات الترجيح التأهل للبوسنة بنتيجة 4-1.

وفتح منتخب إيطاليا التسجيل مبكراً بهدف من مويس كين بعد 15 دقيقة من انطلاق المباراة، قبل أن يتراجع الأداء بعد طرد باستوني في الدقيقة 41.

وتعرض باستوني للبطاقة الحمراء بعد تدخل خلفي على لاعب البوسنة، واعتبر الحكم أن اللاعب حال دون فرصة واضحة لتسجيل هدف.

وحصل البوسنة على هدف التعادل عبر هاريس تاباكوفيتش قبل 11 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح التي شهدت تفوقاً بأربع أهداف مقابل هدف.

ولم تتوقف الضغوط على باستوني عند حدود الملعب، إذ تعرض هو وزوجته للإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما اضطرهما لإغلاق التعليقات على حساباتهما، ليمكن فقط للأصدقاء والعائلة التعليق على منشوراتهما.

موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة

ويعود باستوني إلى صفوف إنتر ميلان للمشاركة في منافسات الدوري الإيطالي، إذ يخوض الفريق مواجهة أمام نظيره روما يوم الأحد المقبل الموافق 5 أبريل الجاري، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ترتيب إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

ويتصدر الفريق الكروي بنادي إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2025-2026 برصيد 69 نقطة، بفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي نادي ميلان.

