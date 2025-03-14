"بسبب الصيام" استبعاد 3 لاعبين من قائمة فريق تونسي في مباراة.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر المدرب الفرنسي دافيد بيتوني المدير الفني للإفريقي التونسي، حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية، وذلك بعدما قرر اقصاء 3 لاعبين من قائمة الفريق لخوض مباراة الملعب التونسي بعد إصرارهم على الصيام وعدم الإفطار.

وتلعب مباريات الدوري التونسي في أوقات النهار دون تعديل للمواعيد بسبب شهر رمضان، مما أضطر اللاعبين لخوض بعض المباريات وهم صائمون وإفطار البعض الأخر.

ما قصة إقصاء 3 لاعبين من الافريقي التونسي

قرر مدرب الافريقي التونسي إخراج 3 لاعبين بارزين من قائمة الفريق بعدما أبلغهم بالإفطار وعدم خوض المباراة صائمين، ليرفض الثلاث لاعبين تعليماته ويقرر المدرب إقصائهم من قائمة الفريق، لتنهال عليه موجة من الانتقادات من قبل الجمهور التونسي.

وبناء علي قرار المدرب خرج الثلاثي غيث الصغير وحمدى العبيدي والجزائري عبد المالك قلالش، من قائمة الفريق لمباراة الملعب التونسي بالدوري.

جدير بالذكر أن الإفريقي تمكن من تحقق الفوز على الملعب التونسي (1 ـ0)، ليصعد إلى المركز الثالث برصيد 50 نقطة متأخرا بثلاث نقاط عن المتصدرين الترجي والاتحاد المنستيري اللذين يملك كلاهما 53 نقطة.