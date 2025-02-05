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الاتحاد المصري يحذف المدربة الوحيدة من الصورة الجماعية للرخصة A

12:46 ص الأربعاء 05 فبراير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    فايزة حيدر مدربة أبها السعودي من الدورة التدريبية للرخصة الأفريقية A (1)
  • عرض 6 صورة
    فايزة حيدر مدربة أبها السعودي من الدورة التدريبية للرخصة الأفريقية A (2)
  • عرض 6 صورة
    فايزة حيدر مدربة أبها السعودي من الدورة التدريبية للرخصة الأفريقية A (5)
  • عرض 6 صورة
    فايزة حيدر مدربة أبها السعودي من الدورة التدريبية للرخصة الأفريقية A (6)
  • عرض 6 صورة
    فايزة حيدر مدربة أبها السعودي من الدورة التدريبية للرخصة الأفريقية A (3)
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كتبت-هند عواد:

قام الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، بحذف فايزة حيدر مدربة سيدات أبها السعودي لكرة القدم، من الصورة الجماعية للمدربين الذين حضروا الدورة التدريبية للرخصة الأفريقية A5 .

وكانت فايزة حيدر المدربة الوحيدة من بين المدربين الذين حصلوا على الدورة التدريبية للرخصةA5 ، ونشرت صورا من الدورة عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، إلا أن حساب الاتحاد المصري نشر نفس الصورة بعد أن قام بحذفها منها.

وافتتح هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، الدورة التدريبية للرخصة الأفريقية A5 ، بحضور محمد أبو حسين ومصطفى أبو زهرة عضوا مجلس إدارة الاتحاد، علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، الدكتور جمال محمد على مدير إدارة المدربين وايهاب الجندى مقرر الإدارة الفنية، وذلك بمشاركة 25 مدربا ومدربة.

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فايزة حيدر الاتحاد المصري لكرة القدم سيدات أبها السعودي
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