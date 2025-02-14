مبابي يودع مشجعه الصغير لورينزو بعد وفاته عن عمر 10 سنوات

"من رواد كرة القدم".. أسطورة إيطاليا يوجه رسالة إلى الأهلي من ملعب التتش

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا وريال مدريد، وفاة الطفل لورينزو بيتي، الذي اشتهر بحبه الشديد لنجمه مبابي، بعد صراع طويل مع مرضه العضال.

وكان الطفل لورينزو، الذي لم يتجاوز عمره 10 سنوات، يعاني من سرطان في مراحله المتقدمة، والذي لم يكن قابلاً للشفاء، وتوفي في مدينة روان الفرنسية أثناء نقله إلى المستشفى بعد معاناته من ورم دماغي خبيث من بين الأورام الأكثر عدوانية.

مبابي يُعلن وفاة الطفل لورينزو

أعلن مبابي عن وفاة لورينزو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر رسالة مؤثرة قال فيها: "ارقد في سلام يا صغيري لورينزو"، مقدمًا تعازيه لأسرته.

وكتب النجم الفرنسي في منشور على "إنستجرام": "بعد صراع طويل خضته بشجاعة، توفيت الليلة الماضية، كل مشاعري مع والديك اللذين ساندوك بكل قوة في هذه المحنة".

وأكمل :" لقد كان لي شرف كبير أن أقضي بعض الوقت معك وأشاهد كيف كنت مصدر إلهام وتفاؤل للجميع"، واختتم رسالته قائلاً: "صديقك كيليان".

وكان الطفل قد تحقق حلمه بلقاء مبابي في وقت سابق من هذا العام، عندما علم النجم الفرنسي بحالته الصحية، فقرر أن يُسعده بتلبية رغبته.

في يناير الماضي، أرسل مبابي طائرة خاصة لنقل لورينزو وعائلته إلى إسبانيا ليلتقي بنجم ريال مدريد، حيث حضر مباراة الفريق الملكي ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني، وتوجه إلى غرفة الملابس ليقابل اللاعبين، مما جعله يعيش لحظات لا تُنسى.