ليفربول يتفق مع تشابي ألونسو لتدريب الفريق بشرط

شهدت الأيام الماضية تطورات جادة في ملف المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي ليفربول، وسط تخبط في نتائج الفريق تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت.

وكشفت تقارير عالمية اليوم الإثنين، أن المدرب آرني سلوت سيكون خارج ليفربول بنهاية الموسم بشكل رسمي، وما قد يعطيه فرصة أخرى للاستمرار هو فوزه بدوري أبطال أوروبا.

وقالت شبكة " okdiario " الإسبانية، أن نادي ليفربول توصل لإتفاق مع تشابي لتدريب الفريق الموسم المقبل بعقد يمتد لمدة 3 سنوات، بشرط ألا يفوز آرني سلوت بدوري أبطال أوروبا.

في سياق متصل يستعد ليفربول لخوض مواجهة مهمة غدًا الثلاثاء، أمام جالاتا سراي بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

قائمة ليفربول لمباراة جالاتا سراي

حراسة المرمى: مامارداشفيلي، وودمان، ميسكيور.

خط الدفاع: فان دايك، كوناتي، روبرتسون، كيركيز، فريمبونج، جو جوميز.

خط الوسط: سوبوسلاي، فيرتز، ماك أليستر، جرافنبيرخ، كورتيس جونز، تري نيوني، نالو، موريسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكتيكي، كودي جاكبو، ريو نجوموها.

إقرأ أيضًا:

سلوت يعلن قائمة ليفربول لمواجهة جالاتا سراي بدوري الأبطال



إعلان حكم مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا



