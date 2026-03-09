مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
21:30

بيراميدز

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ريال أوفييدو

كأس الاتحاد الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
21:30

برينتفورد

جميع المباريات

إعلان

ليفربول يتفق مع تشابي ألونسو لتدريب الفريق بشرط

كتب : محمد عبد الهادي

07:32 م 09/03/2026

تشابي ألونسو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت الأيام الماضية تطورات جادة في ملف المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي ليفربول، وسط تخبط في نتائج الفريق تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت.

وكشفت تقارير عالمية اليوم الإثنين، أن المدرب آرني سلوت سيكون خارج ليفربول بنهاية الموسم بشكل رسمي، وما قد يعطيه فرصة أخرى للاستمرار هو فوزه بدوري أبطال أوروبا.

وقالت شبكة " okdiario " الإسبانية، أن نادي ليفربول توصل لإتفاق مع تشابي لتدريب الفريق الموسم المقبل بعقد يمتد لمدة 3 سنوات، بشرط ألا يفوز آرني سلوت بدوري أبطال أوروبا.

في سياق متصل يستعد ليفربول لخوض مواجهة مهمة غدًا الثلاثاء، أمام جالاتا سراي بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

قائمة ليفربول لمباراة جالاتا سراي

حراسة المرمى: مامارداشفيلي، وودمان، ميسكيور.

خط الدفاع: فان دايك، كوناتي، روبرتسون، كيركيز، فريمبونج، جو جوميز.

خط الوسط: سوبوسلاي، فيرتز، ماك أليستر، جرافنبيرخ، كورتيس جونز، تري نيوني، نالو، موريسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكتيكي، كودي جاكبو، ريو نجوموها.

إقرأ أيضًا:

سلوت يعلن قائمة ليفربول لمواجهة جالاتا سراي بدوري الأبطال

إعلان حكم مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تشابي ألونسو ليفربول

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الشموع المعطرة بالمنزل.. هل تسبب الإصابة بالسرطان
نصائح طبية

الشموع المعطرة بالمنزل.. هل تسبب الإصابة بالسرطان

حكم صلاة التهجد وعدد ركعاتها ووقت أدائها.. 7 معلومات مهمة يجب أن تعرفها
جنة الصائم

حكم صلاة التهجد وعدد ركعاتها ووقت أدائها.. 7 معلومات مهمة يجب أن تعرفها

ترامب: غير راضٍ عن تولي مجتبى خامنئي منصب المرشد الأعلى
شئون عربية و دولية

ترامب: غير راضٍ عن تولي مجتبى خامنئي منصب المرشد الأعلى
تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة طلائع الجيش.. زيزو بديلًا
رياضة محلية

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة طلائع الجيش.. زيزو بديلًا
بدأت بإعجاب وانتهت بانتقام أعمى.. حكاية "ميرنا" مع الحب المرفوض |فيديو
حوادث وقضايا

بدأت بإعجاب وانتهت بانتقام أعمى.. حكاية "ميرنا" مع الحب المرفوض |فيديو

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة