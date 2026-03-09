بينها الأهلي ضد طلائع الجيش.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

زف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، بشرى سارة لراقص السامبا نيمار دا سيلفا، لاعب نادي سانتوس، وذلك قبل منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وكتب الصحفي فابريزو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس": أنشيلوتي قرر وضع اسم نيمار ضمن القائمة المبدئية لمنتخب البرازيل لخوض آخر مباراتين وديتين قبل كأس العالم.

وتابع: "كارلو أنشيلوتي سيحضر مباراة سانتوس القادمة ليتبع نيمار، وسيصدر الحكم النهائي في الأيام المقبلة".

ما هي مجموعة البرازيل في مونديال 2026؟

يتواجد منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات المغرب وهايتي واسكتلندا، ويستهل مشواره بلقاء أسود الأطلس يوم 14 يونيو.

