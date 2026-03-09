مباريات الأمس
مفاجأة.. أنشيلوتي يزف بشرى سارة لنيمار قبل مونديال 2026

كتب : محمد عبد الهادي

06:02 م 09/03/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    نيمار يشارك لأول مرة مع سانتوس 1
  • عرض 10 صورة
    نيمار بقميص سانتوس (4)
  • عرض 10 صورة
    نيمار يشارك لأول مرة مع سانتوس 3
  • عرض 10 صورة
    • عرض 10 صورة
    نيمار بقميص سانتوس (1)
  • عرض 10 صورة
    نيمار يشارك لأول مرة مع سانتوس 6
  • عرض 10 صورة
    نيمار يشارك لأول مرة مع سانتوس 4
  • عرض 10 صورة
    نيمار يشارك لأول مرة مع سانتوس 2
  • عرض 10 صورة
    نيمار بقميص سانتوس (7)
  • عرض 10 صورة
    نيمار بقميص سانتوس (1)

زف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، بشرى سارة لراقص السامبا نيمار دا سيلفا، لاعب نادي سانتوس، وذلك قبل منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وكتب الصحفي فابريزو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس": أنشيلوتي قرر وضع اسم نيمار ضمن القائمة المبدئية لمنتخب البرازيل لخوض آخر مباراتين وديتين قبل كأس العالم.

وتابع: "كارلو أنشيلوتي سيحضر مباراة سانتوس القادمة ليتبع نيمار، وسيصدر الحكم النهائي في الأيام المقبلة".

ما هي مجموعة البرازيل في مونديال 2026؟

يتواجد منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات المغرب وهايتي واسكتلندا، ويستهل مشواره بلقاء أسود الأطلس يوم 14 يونيو.

إعلان حكم مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

الكاف يعلن زيادة جوائز بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية رسميًا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نيمار دا سيلفا منتخب البرازيل أنشيلوتي

فيديو- مشهد مهيب لملايين المصلين ملتفين حول الكعبة.. كأنهم بنيان مرصوص
جنة الصائم

فيديو- مشهد مهيب لملايين المصلين ملتفين حول الكعبة.. كأنهم بنيان مرصوص
23 بطاقة حمراء.. نهائي كروزيرو وأتلتيكو مينيرو يتحول إلى معركة برازيلية
رياضة عربية وعالمية

23 بطاقة حمراء.. نهائي كروزيرو وأتلتيكو مينيرو يتحول إلى معركة برازيلية
عودة الغاز الإسرائيلي.. ارتفاع التدفقات إلى مصر لتصل 250 مليون قدم يوميًا
اقتصاد

عودة الغاز الإسرائيلي.. ارتفاع التدفقات إلى مصر لتصل 250 مليون قدم يوميًا
عطلوا كاميرات المراقبة.. تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من محل مجوهرات في الأقصر
أخبار المحافظات

عطلوا كاميرات المراقبة.. تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من محل مجوهرات في الأقصر
ترامب في زمن الحرب.. كيف غيّر شكل القيادة الأمريكية؟
شئون عربية و دولية

ترامب في زمن الحرب.. كيف غيّر شكل القيادة الأمريكية؟

