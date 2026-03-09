مباريات الأمس
سلوت يعلن قائمة ليفربول لمواجهة جالاتا سراي بدوري الأبطال

كتب : محمد عبد الهادي

07:00 م 09/03/2026 تعديل في 07:02 م

ليفربول

كشف المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، قائمة الفريق للمواجهة المرتقبة أمام جالاتا سراي التركي، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء الدولي المصري محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول المتجة لمواجهة جالاتا سراي، بينما يغيب أليسون بيكر عن رحلة تركية على خلفية الإصابة التي تعرض لها حارس المرمى.

قائمة ليفربول لمواجهة جالاتا سراى

جو جوميز، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوش كيركيز، فلوريان فيرتز، دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر، محمد صلاح، كورتيس جونز، كودي جاكبو، هوجو إيكيتيكي، جيورجي مامارداشفيلي، روبرتسون، وودمان، فريمبونج، ريان جرافانبيرش، نينوي، نالو، ماريسون، نجوموها، كورنيل ميسكيور.

موعد مباراة ليفربول وجالاتا سراي

من المقرر أن تقام مباراة ليفربول مع جالاتا سراي غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع، ويحتضنها ملعب رامس بارك معقل الفريق التركي ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ليفربول دوري أبطال أوروبا محمد صلاح

