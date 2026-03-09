إعلان حكم مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي، المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأسند الاتحاد الأوروبي إدارة المباراة إلى الحكم الإيطالي ماوريتسيو مارياني، على أن يعاونه مواطناه دانييل بيندوني وألبيرتو تيجوني.

ومن المقرر أن يتولى دانييلي تشيفي مسؤولية تقنية حكم الفيديو المساعد، ويعاونه ماركو دي بيلو، فيما سيكون ماتيو ماركيتي حكمًا رابعًا خلال اللقاء.

ماذا قدم عمر مرموش في دوري أبطال أوروبا؟

شارك عمر مرموش في 8 مباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا بقميص مانشستر سيتي، دون أن يتمكن خلالها من تسجيل أو صناعة أي أهداف.

وكان اللاعب المصري قد خاض مباراتين فقط في النسخة الماضية من البطولة خلال موسم 2024-2025، عندما واجه ريال مدريد ذهابًا وإيابًا في الملحق المؤهل إلى دور الـ16، لكنه لم ينجح في هز شباك الفريق الإسباني.

وفي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، شارك مرموش في 6 مباريات أمام فياريال الإسباني، وبوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن الألمانيين، وريال مدريد الإسباني، إلى جانب بودو جليمت النرويجي وجالاتا سراي التركي.

إقرأ أيضًا:

فابريزيو: غضب تجاه ميسي بعد مزاعم تبرعه لإسرائيل

في 28 مباراة سابقة.. ماذا يفعل الأهلي مع صافرة محمد معروف؟