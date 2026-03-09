مباريات الأمس
إعلان

الكاف يعلن زيادة جوائز بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية رسميًا

كتب : محمد عبد الهادي

05:45 م 09/03/2026

كاف

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الاثنين، زيادة الجوائز المالية بشكل رسمي لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بداية من النسخة الحالية 25-2026.

ونشر الحساب الرسمي للكاف بيانًا أعلن زيادة قدرها 2 مليون دولار في الجائزة المالية لبطل دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، إلى جانب زيادة أخرى بقيمة 2 مليون دولار لبطل كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الجائزة المالية لدوري الأبطال والكونفدرالية

بموجب القرار الجديد سيحصل بطل دوري أبطال أفريقيا في نسخة 2025-2026 على 6 ملايين دولار، بزيادة قدرها 50% مقارنة بالنسخة الماضية، بينما سيحصل بطل كأس الكونفدرالية على 4 ملايين دولار، بعد مضاعفة الجائزة بنسبة 100%.

وشهدت قيمة الجوائز المالية للبطولتين ارتفاعًا ملحوظًا أخر 5 سنوات، حيث ارتفعت جائزة بطل دوري أبطال أفريقيا من 2.5 مليون دولار إلى 6 ملايين دولار، بنسبة زيادة بلغت 140%.

كما ارتفعت جائزة بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية خلال الفترة نفسها من 1.25 مليون دولار إلى 4 ملايين دولار، لتسجل زيادة بلغت 220%.

دوري أبطال أفريقيا كأس الكونفدرالية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

