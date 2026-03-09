الكاف يعلن زيادة جوائز بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية رسميًا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الاثنين، زيادة الجوائز المالية بشكل رسمي لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بداية من النسخة الحالية 25-2026.

ونشر الحساب الرسمي للكاف بيانًا أعلن زيادة قدرها 2 مليون دولار في الجائزة المالية لبطل دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، إلى جانب زيادة أخرى بقيمة 2 مليون دولار لبطل كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الجائزة المالية لدوري الأبطال والكونفدرالية

بموجب القرار الجديد سيحصل بطل دوري أبطال أفريقيا في نسخة 2025-2026 على 6 ملايين دولار، بزيادة قدرها 50% مقارنة بالنسخة الماضية، بينما سيحصل بطل كأس الكونفدرالية على 4 ملايين دولار، بعد مضاعفة الجائزة بنسبة 100%.

وشهدت قيمة الجوائز المالية للبطولتين ارتفاعًا ملحوظًا أخر 5 سنوات، حيث ارتفعت جائزة بطل دوري أبطال أفريقيا من 2.5 مليون دولار إلى 6 ملايين دولار، بنسبة زيادة بلغت 140%.

كما ارتفعت جائزة بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية خلال الفترة نفسها من 1.25 مليون دولار إلى 4 ملايين دولار، لتسجل زيادة بلغت 220%.

