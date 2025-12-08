بعد توترات مع تايلاند.. رئيس وزراء كمبوديا يدعو المواطنين للوحدة

(أ ب)

كتب رئيس وزراء كمبوديا هون مانيت عبر تطبيق فيسبوك للتواصل الاجتماعي أن مهام حكومته العاجلة هي حماية الشعب وسيادة البلاد.

وقال رئيس وزراء كمبوديا: "أطالب جميع الوزارات والمؤسسات والسلطات على جميع المستويات وجميع أفرع القوات المسلحة وجميع المواطنين الكمبوديين بالوحدة خلف قضية الأمة والوطن في هذا الوقت الصعب".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكمبودية مالي سوشيتا إن الجيش التايلاندي هاجم القوات الكمبودية أولا اليوم الاثنين، مضيفة أن كمبوديا لم ترد خلال الهجمات الأولية، مضيفًة: "تحث كمبوديا تايلاند على الوقف الفوري للأنشطة العدائية التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة".

وقال وزير الإعلام الكمبودي فيكترا إن إطلاق النار من جانب القوات التايلاندية أسفر عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة تسعة آخرين.

وقد شنت تايلاند اليوم الاثنين غارات جوية على طول الحدود المتنازع عليها مع كمبوديا حيث تبادل الجانبان الاتهامات بالبدء بالهجوم.

وتتصاعد التوترات منذ أن وقعت الجارتان في جنوب شرق آسيا اتفاق هدنة في أكتوبر/تشرين الأول بضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن أدت نزاعاتهما الإقليمية إلى خمسة أيام من القتال في يوليو/تموز أودت بحياة العشرات من الجنود والمدنيين.

وقال المتحدث باسم الجيش التايلاندي الميجور جنرال وينثاي سوفاري إن القوات الكمبودية أطلقت النار أولا على الأراضي التايلاندية في مناطق متعددة، وأكد أن جنديا تايلانديا قتل وأصيب نحو ثمانية جنود آخرين، وجاري إجلاء المدنيين من المناطق المتضررة.

وقال الجيش التايلاندي إن قذائف المدفعية سقطت بالقرب من مناطق سكنية على الجانب التايلاندي، ولكنه لم يسجل خسائر بشرية في صفوف المدنيين حتى الآن.