الداخلية تكشف ملابسات فيديو اصطدام سيارة نقل بسيارة خاصة بالشرقية

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر تضرر أحد الأشخاص نتيجة اصطدام قائد سيارة "نقل" بسيارته وإحداث تلفيات بها بمحافظة الشرقية.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وتم تحديد وضبط سيارة النقل "سارية التراخيص" وقائدها، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس.

وأقر المتهم بإحداث التلفيات نتيجة خلافات بينه وبين صاحب السيارة حول أولوية المرور، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.