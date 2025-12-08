شهادات مزورة.. الداخلية تضبط كيانًا تعليميًا وهميًا بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط كيان تعليمي وهمي بمحافظة الجيزة.

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي غير مرخّص بدائرة قسم شرطة الجيزة، بغرض النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات في أحد المجالات، وإيهامهم بأنها تؤهلهم للعمل لدى شركات ومؤسسات كبرى مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدير المسؤول بمقر الكيان، وبحوزته عدد من الشهادات المنسوبة للكيان.

وبمواجهته أقر بإدارته للكيان لتحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

