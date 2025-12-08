أمطار غزيرة تضرب قرى بمحافظة الفيوم (فيديو وصور)

شهدت محافظة الفيوم، اليوم الإثنين، سقوط أمطار غزيرة على قرى جنوب المحافظة، ومتوسطة في عاصمة المحافظة.

وأوضح علي حنضل، أحد أبناء قرية الشواشنة، أن القرية شهدت أمطارًا غزيرة جنوب الفيوم بمحاذاة ساحل بحيرة قارون، ما أدى إلى خروج تلاميذ وطلاب المدارس مبكرًا والعودة إلى منازلهم.

من جانبه، قال بكرى الحصري، موظف: "إن مدينة الفيوم شهدت سقوط أمطار متوسطة، وتأثرت بها خاصة المناطق الشعبية ذات الشوارع الضيقة."

ووجه محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، رؤساء المدن والقرى ومسؤولي هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بالاستعداد الكامل وتجهيز معدات كسح وشفط المياه للتوجه إلى المناطق المتأثرة بالأمطار فورًا.

ونقلت الصفحة الرسمية لموقع "مصراوي" بثًا مباشرًا أثناء سقوط الأمطار على محافظة الفيوم، موضحة تأثر حركة المواطنين في الشوارع.