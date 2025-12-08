طريقة الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7

صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يستعد خلال الأيام المقبلة لإعلان نتيجة المرحلة التكميلية من شقق سكن لكل المصريين 7 والتي شملت أكثر من 100 ألف وحدة تم طرحهم في يوليو الماضي.

ويبحث الكثير من المتقدمين عن نتيجة التقديم وطرق معرفتها والتي جاءت على النحو التالي:

أولا.. الاتصال بالخط الساخن: 1188 – 5777 من المحمول أو 090071117 من الخط الأرضي.

ثانيا.. خدمة الرسائل النصية: إرسال الرقم القومي إلى 1124، ولو تم الرد بأن الرقم القومي غير مسجل هذا يعنى أن النتيجة لم تظهر حتى الآن.

ثالثا.. الدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي واختيار خدمة 'الاستعلام عن شقق الإسكان، ثم إدخال الرقم القومي والضغط على استعلام.

الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي: هنا

