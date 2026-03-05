برلين (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أن ألمانيا لا تخطط لإرسال تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط ردًا على التصعيد العسكري في المنطقة.

وأوضحت وزارة الدفاع الألمانية في بيان اليوم الخميس، أن هذا الأمر ينطبق أيضاً على التقارير التي تفيد بأنه يجري حالياً بحث إمكانية إرسال فرقاطة إضافية إلى قبرص.

وردًا على استفسار وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قال متحدث باسم الوزارة:"نحن على تواصل وثيق مع حلفائنا وشركائنا، بما في ذلك قبرص، بشأن الوضع الأمني الحالي في الشرق الأوسط. ولا تخطط ألمانيا حاليًا لإرسال قدرات عسكرية إضافية تتجاوز إسهاماتها في المهام الجارية"، وأوضح المتحدث أن هذه العمليات هي التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة (أو آي آر)، وقوة يونيفيل التابعة للأمم المتحدة في لبنان، ومهمة أسبيدس الأوروبية، ومهمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق (إن إم آي).

وأضاف المتحدث أن التركيز الألماني لا يزال منصبًا على تقديم إسهامات كبيرة في الجناحين الشرقي والشمالي لحلف الناتو.

وتابع "لا نخطط لإرسال فرقاطة للدفاع الجوي. في الفرقاطة “زاكسن” تشارك حاليًا في مناورة الناتو كولد ريسبونس، وهي جزء من عملية آركتيك سنتري حارس القطب الشمالي، ما يشكل إسهاما مهما في أمن شمال الأطلسي ومنطقة القطب الشمالي".

وأشار المتحدث إلى ما قاله وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أمام البرلمان أمس الأربعاء، مؤكدًا أن ألمانيا ليست طرفًا في الحرب، وأن الجيش الألماني لن يشارك في هذه الحرب.