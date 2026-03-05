إعلان

بطلب من أمريكا.. زيلينسكي: أوكرانيا ستساعد في صد المسيرات الإيرانية

كتب : محمود الطوخي

10:04 م 05/03/2026

زيلينسكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بدأت أوكرانيا إجراءات عملية لدعم الولايات المتحدة في صد الطائرات الإيرانية المسيرة من طراز "شاهد"، بعد طلب رسمي تقدمت به واشنطن للاستفادة من الخبرات الميدانية الأوكرانية في مواجهة هذا النوع من السلاح.

متخصصون لصد الطائرات الإيرانية المسيرة

أوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور على حسابه بمنصة "إكس" أنه أصدر تعليمات فورية بتوفير الوسائل اللازمة وضمان وجود متخصصين أوكرانيين قادرين على توفير الأمن المطلوب في الميدان.

وأكد زيلينسكي، أن كييف ملتزمة بمساعدة الشركاء الذين يساهمون في ضمان أمن أوكرانيا وحماية أرواح شعبها، معتبرا أن الخبرة المكتسبة في مواجهة طائرات "شاهد" خلال الحرب الروسية الأوكرانية ستكون حاسمة في صد المسيرات الإيرانية ضمن الصراع المستمر حاليا مع طهران.

دعم إقليمي لصد الطائرات الإيرانية المسيرة

وأشار زيلينسكي، إلى أن حكومته تلقت بالفعل طلبات لمساعدة دول في الشرق الأوسط للدفاع عن نفسها ضد المسيرات الهجومية أحادية الاتجاه.

وتأتي هذه التحركات في وقت يزداد فيه الاعتماد على التقنيات الدفاعية الأوكرانية المتطورة لضمان فاعلية عمليات صد الطائرات الإيرانية المسيرة التي باتت مشهدا متكررا في ساحات القتال الدولية، حيث تسعى كييف لتوظيف خبراتها النوعية في حماية الأجواء الصديقة.

ترحيب واشنطن بمشاركة أوكرانيا في صد المسيرات الإيرانية

ومن جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترحيبه بالمساعدة الأوكرانية عندما سألته وكالة "رويترز" عن دور كييف في صد الطائرات الإيرانية المسيرة، مما يعكس تنسيقا عالي المستوى بين الإدارتين لمواجهة التهديدات الجوية المتصاعدة وضمان استقرار المنطقة عبر تحييد خطر المسيرات الانتحارية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرب في إيران أوكرانيا أمريكا وإسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"عمايل إيديه وحياة عينيه".. السفارة الألمانية عن المحشي في إفطار المطرية
أخبار وتقارير

"عمايل إيديه وحياة عينيه".. السفارة الألمانية عن المحشي في إفطار المطرية
بسبب حرب إيران.. أول تعليق من يويفا حول نقل مباراة فيناليسيما من قطر
رياضة عربية وعالمية

بسبب حرب إيران.. أول تعليق من يويفا حول نقل مباراة فيناليسيما من قطر
الخبير الاقتصادي د. حسن الصادي يحذر: من يستثمر في العقار هو "واهم"
مصراوى TV

الخبير الاقتصادي د. حسن الصادي يحذر: من يستثمر في العقار هو "واهم"
دخان كثيف يحيط بالنادي الأهلي في مدينة نصر
حوادث وقضايا

دخان كثيف يحيط بالنادي الأهلي في مدينة نصر
19 مصابًا في انقلاب ميكروباصين بالجيزة
حوادث وقضايا

19 مصابًا في انقلاب ميكروباصين بالجيزة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري
"عمايل إيديه وحياة عينيه".. السفارة الألمانية عن المحشي في إفطار المطرية ( صور وفيديو)
"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
السيسي يوجه بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة