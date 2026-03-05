بدأت أوكرانيا إجراءات عملية لدعم الولايات المتحدة في صد الطائرات الإيرانية المسيرة من طراز "شاهد"، بعد طلب رسمي تقدمت به واشنطن للاستفادة من الخبرات الميدانية الأوكرانية في مواجهة هذا النوع من السلاح.

متخصصون لصد الطائرات الإيرانية المسيرة

أوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور على حسابه بمنصة "إكس" أنه أصدر تعليمات فورية بتوفير الوسائل اللازمة وضمان وجود متخصصين أوكرانيين قادرين على توفير الأمن المطلوب في الميدان.

وأكد زيلينسكي، أن كييف ملتزمة بمساعدة الشركاء الذين يساهمون في ضمان أمن أوكرانيا وحماية أرواح شعبها، معتبرا أن الخبرة المكتسبة في مواجهة طائرات "شاهد" خلال الحرب الروسية الأوكرانية ستكون حاسمة في صد المسيرات الإيرانية ضمن الصراع المستمر حاليا مع طهران.

دعم إقليمي لصد الطائرات الإيرانية المسيرة

وأشار زيلينسكي، إلى أن حكومته تلقت بالفعل طلبات لمساعدة دول في الشرق الأوسط للدفاع عن نفسها ضد المسيرات الهجومية أحادية الاتجاه.

We received a request from the United States for specific support in protection against "shaheds" in the Middle East region. I gave instructions to provide the necessary means and ensure the presence of Ukrainian specialists who can guarantee the required security. Ukraine helps… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2026

وتأتي هذه التحركات في وقت يزداد فيه الاعتماد على التقنيات الدفاعية الأوكرانية المتطورة لضمان فاعلية عمليات صد الطائرات الإيرانية المسيرة التي باتت مشهدا متكررا في ساحات القتال الدولية، حيث تسعى كييف لتوظيف خبراتها النوعية في حماية الأجواء الصديقة.

ترحيب واشنطن بمشاركة أوكرانيا في صد المسيرات الإيرانية

ومن جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترحيبه بالمساعدة الأوكرانية عندما سألته وكالة "رويترز" عن دور كييف في صد الطائرات الإيرانية المسيرة، مما يعكس تنسيقا عالي المستوى بين الإدارتين لمواجهة التهديدات الجوية المتصاعدة وضمان استقرار المنطقة عبر تحييد خطر المسيرات الانتحارية.