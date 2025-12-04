مباريات الأمس
كأس العرب

فلسطين

- -
16:30

تونس الثاني

كأس العرب

سوريا

- -
19:00

قطر

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

وست هام يونايتد

كأس إيطاليا

لاتسيو

- -
22:00

ميلان

6 قنوات مجانية تنقل مباريات كأس العرب الليلة

كتب : محمد عبد الهادي

06:06 ص 04/12/2025
    منتخب فلسطين
    منتخب فلسطين
    منتخب قطر
    منتخب قطر
    منتخب قطر
    احتفال لاعبي منتخب قطر
    منتخب تونس
    مباراة تونس وسوريا في كأس العرب (5)
    مباراة تونس وسوريا في كأس العرب (3)
    مباراة تونس وسوريا في كأس العرب (1)
    مباراة تونس وسوريا في كأس العرب (4)
    مباراة تونس وسوريا في كأس العرب (2)
    تونس ضد سوريا (2)
    تونس ضد سوريا
    احتفال عمر خربين بهدف تقدم سوريا على تونس
    تونس ضد سوريا (5)
    تونس ضد سوريا (4)
    تونس ضد سوريا (3)

تقام اليوم الخميس، الموافق 4 ديسمبر، مباراتين من العيار الثقيل في بطولة كأس العرب، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية.

حيث من المقرر أن يلتقي منتخب قطر مع سوريا في السابعة مساء، بينما يلتقي منتخب فلسطين مع تونس في الرابعة والنصف.

القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب 2025

1. beIN SPORTS

2. Al Kass Sports

3. Abu Dhabi Sports

4. Dubai Sports

5. Kuwait Sports

6. Sharjah Sports

ترتيب المجموعة الأولى في كأس العرب

فلسطين — 3 نقاط (له +1)

سوريا — 3 نقاط (له +1)

قطر — 0 نقاط (عليه -1)

تونس — 0 نقاط (عليه -1)

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

موعد مباراة قطر وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباريات كأس العرب القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب كأس العرب فلسطين وتونس مباراة قطر وسوريا

