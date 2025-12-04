6 قنوات مجانية تنقل مباريات كأس العرب الليلة

تقام اليوم الخميس، الموافق 4 ديسمبر، مباراتين من العيار الثقيل في بطولة كأس العرب، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية.

حيث من المقرر أن يلتقي منتخب قطر مع سوريا في السابعة مساء، بينما يلتقي منتخب فلسطين مع تونس في الرابعة والنصف.

القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب 2025

1. beIN SPORTS

2. Al Kass Sports

3. Abu Dhabi Sports

4. Dubai Sports

5. Kuwait Sports

6. Sharjah Sports

ترتيب المجموعة الأولى في كأس العرب

فلسطين — 3 نقاط (له +1)

سوريا — 3 نقاط (له +1)

قطر — 0 نقاط (عليه -1)

تونس — 0 نقاط (عليه -1)

