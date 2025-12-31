مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

- -
19:30

القادسية

إعلان

السوادان ضد بوركينا فاسو ..مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

كتب – محمد عبد السلام:

05:05 ص 31/12/2025
تقام اليوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن أبرز مباريات اليوم، مواجهة الجزائر أمام غينيا الاستوائية، ومباراة الكاميرون أمام موزمبيق.

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم الخميس

غينيا الاستوائية ضد الجزائر - 6:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

السوادان ضد بوركينا فاسو - 6:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 2

الجابون ضد كوت ديفوار - 9:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

موزمبيق ضد الكاميرون - 9:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 2

