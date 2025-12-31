كيف يتم حسم المتأهل في حالة التساوي في النقاط بكأس الأمم الأفريقية؟

تقام اليوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن أبرز مباريات اليوم، مواجهة الجزائر أمام غينيا الاستوائية، ومباراة الكاميرون أمام موزمبيق.

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم الخميس

غينيا الاستوائية ضد الجزائر - 6:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

السوادان ضد بوركينا فاسو - 6:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 2

الجابون ضد كوت ديفوار - 9:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

موزمبيق ضد الكاميرون - 9:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 2