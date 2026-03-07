الظهور الأول قريبا.. انتهاء أزمة حمزة عبد الكريم مع برشلونة

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي، رسالة إلى لاعبي زملائه بالفريق، قبل مباراة اليوم أمام نيوم بالدوري.

ويلاقي النصر نظيره نيوم اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ25 بالدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين".

رسالة رونالدو للاعبي النصر

ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له وكتب: "جاهز لمشاهدة المباراة اليوم، هيا يا نصر".

ويغيب النجم البرتغالي عن مباراة فريقه اليوم أمام نيوم، بسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها، منذ المباراة الماضية أمام الفيحاء بالدوري السعودي "دوري روشين".

ماذا قدم رونالدو مع النصر هذا الموسم؟

وشارك رونالدو خلال الموسم الحالي، في 26 مباراة بمختلف البطولات رفقة النصر، تمكن خلالهم من تسجيل 22 هدفا وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

وفي سياق متصل يفتقد فريق نيوم لخدمات مدافعه أحمد حجازي في مباراة اليوم أمام النصر السعودي، بسبب معاناته من إصابة عضلية طبقا لما كشف المدير الفني للفريق في وقت سابق.

ترتيب النصر في الدوري السعودي

ويدخل فريق النصر مباراة اليوم، وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 61 نقطة جمعهم من 24 مباراة بالمسابقة، بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الأول فريق أهلي جدة صاحب الـ62 نقطة من 25 مباراة.

