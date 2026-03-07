إعلان

قطر والإمارات تؤكدان أهمية تعزيز العمل في مواجهة التحديات الراهنة

كتب : مصراوي

11:20 م 07/03/2026

أمير قطر ورئيس الإمارات

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في اتصال هاتفي، اليوم السبت، من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، آخر تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل استمرار الهجمات الإيرانية وتداعياته على الاستقرار الإقليمي والدولي.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية، أكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك بين البلدين، وتعزيز العمل والتعاون المشترك بما يسهم في مواجهة التحديات الراهنة.

واطمأن رئيس دولة الإمارات على الأوضاع في دولة قطر إثر الهجمات الإيرانية التي تتعرض لها، مجددا تضامن بلاده معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

ومن جانبه أعرب الأمير القطري عن تقديره لهذا الموقف، مؤكدا تضامن دولة قطر مع دولة الإمارات في صون سيادتها وأمنها واستقرارها.

وشدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري والحيلولة دون اتساع نطاقه، داعيين إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التوتر ووقف الهجمات، وتغليب الحوار والمسار الدبلوماسي بما يسهم في احتواء الأزمة وصون السلم والأمن الإقليمي والدولي.

