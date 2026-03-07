مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
21:30

مودرن سبورت

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
21:30

فاركو

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

- -
22:00

برشلونة

كأس الاتحاد الإنجليزي

ريكسهام

1 1
19:45

تشيلسي

كأس الاتحاد الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:00

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

"غياب رونالدو".. جيسوس يعلن تشكيل النصر لمواجهة نيوم في دوري روشن

كتب : نهي خورشيد

08:56 م 07/03/2026

النصر السعودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض مواجهة نيوم مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهد التشكيل عودة البرازيلي أنجيلو جابرييل لتعزيز خط الوسط، فيما يقود الهجوم عبد الله الحمدان لتعويض غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تعرض لإصابة خلال مواجهة النصر أمام الفيحاء في الجولة الماضية.

ويبدأ النصر المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: بينتو ماتيوس.
في خط الدفاع: نواف بوشل، محمد سيماكان، عبد الإله العمري، إينيجو مارتينيز.
في خط الوسط: أنجيلو جابرييل، مارسيلو بروزوفيتش.
في خط الهجوم: كينجسلي كومان، جواو فيليكس، ساديو ماني، مع خلف المهاجم عبد الله الحمدان.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة، بعد أن لعب مباراة أكثر من النصر الذي يحتل المركز الثاني برصيد 61 نقطة، بينما يتواجد نيوم في المركز الثامن برصيد 32 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النصر السعودي دوري روشن كريستيانو رونالدو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة داخل محطة وقود بالجيزة
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة داخل محطة وقود بالجيزة
"بحجة تأمين اليورانيوم".. هل يرسل ترامب قوات أمريكية برية إلى إيران؟
شئون عربية و دولية

"بحجة تأمين اليورانيوم".. هل يرسل ترامب قوات أمريكية برية إلى إيران؟
"نفس اليوم ونفس الساعة".. القصة الكاملة لرحيل زوجين في أسبوع واحد بالمنوفية
أخبار المحافظات

"نفس اليوم ونفس الساعة".. القصة الكاملة لرحيل زوجين في أسبوع واحد بالمنوفية
"إيه اللي لابساه دا يا أخت رحمة..رامز جلال يسخر من ملابس رحمة حسن
دراما و تليفزيون

"إيه اللي لابساه دا يا أخت رحمة..رامز جلال يسخر من ملابس رحمة حسن
مستشهدًا بـ"أذان الديك".. علي جمعة يرد علي المشككين في وقت الفجر في مصر
جنة الصائم

مستشهدًا بـ"أذان الديك".. علي جمعة يرد علي المشككين في وقت الفجر في مصر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سماء إسرائيل تشتعل .. إيران تبدأ قصفًا صاروخيًا مكثفًا والاحتلال يستنفر
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان