كشف البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض مواجهة نيوم مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهد التشكيل عودة البرازيلي أنجيلو جابرييل لتعزيز خط الوسط، فيما يقود الهجوم عبد الله الحمدان لتعويض غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تعرض لإصابة خلال مواجهة النصر أمام الفيحاء في الجولة الماضية.

ويبدأ النصر المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: بينتو ماتيوس.

في خط الدفاع: نواف بوشل، محمد سيماكان، عبد الإله العمري، إينيجو مارتينيز.

في خط الوسط: أنجيلو جابرييل، مارسيلو بروزوفيتش.

في خط الهجوم: كينجسلي كومان، جواو فيليكس، ساديو ماني، مع خلف المهاجم عبد الله الحمدان.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة، بعد أن لعب مباراة أكثر من النصر الذي يحتل المركز الثاني برصيد 61 نقطة، بينما يتواجد نيوم في المركز الثامن برصيد 32 نقطة.