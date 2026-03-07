أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، السبت، أن الهدف الأساسي للولايات المتحدة وإسرائيل كان إحداث تفكك في إيران، مشيرا إلى أن خطتهم قامت على اعتبار أن بلاده دولة كبيرة وينبغي تقسيمها لكسر روحها الوطنية ودفعها نحو الفوضى الشاملة.

لاريجاني عن ترامب: شخص متخلف جدا

وأوضح لاريجاني في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، أن الأمريكيين لا يعرفون منطقة غرب آسيا جيدا، معتبرا أنهم اعتقدوا واهمين إمكانية تكرار سيناريو فنزويلا في هذه المنطقة.

ووصف لاريجاني، حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ضرورة تدخله في اختيار المرشد الأعلى الجديد للبلاد بأنه يكشف عن شخصية "متخلفة جدا"، مؤكدا أن استهداف القيادة العسكرية والسياسية الإيرانية كان يهدف لإحداث انهيار سريع في البنية الإدارية، إلا أن الارتباط العميق بـ"ملحمة عاشوراء" حوّل الأزمة إلى دافع للصمود.

لاريجاني يتهم أمريكا وإسرائيل بمحاولة إحداث مجاعة في إيران

أشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إلى أن خطة "العدو" كانت تقوم أيضا على شل الوضع المعيشي وخلق حالة من المجاعة المنظمة عبر استهداف إمدادات البنزين والخبز.

وأكد لاريجاني، أنه رغم الضغوط القصوى نجحت الحكومة عبر إدارة جهادية في إفشال هذه الخطة، حيث لم يحدث أي انقطاع في الإمدادات رغم تسجيل استهلاك غير مسبوق بلغ 190 مليون لتر من البنزين يوميا، معتبرا أن أمريكا باتت اليوم عالقة في "مستنقع حساباتها الخاطئة" أمام شعب حوّل الأزمة إلى فرصة لتعزيز التماسك.

لاريجاني عن وعي القوميات: الأكراد أدركوا عدم وفاء واشنطن

وشدد لاريجاني، على أن مشروع إثارة النزعات الانفصالية فشل بفضل وعي القوميات الإيرانية الأصيلة التي واجهت العدو بحاجز صلب من الواقع، موضحا أن محاولات تلفيق الأخبار بتقنيات الذكاء الاصطناعي حول انشقاق قادة عسكريين إيرانيين تحطمت أمام الحضور الميداني للحرس الثوري والجيش.

ولفت لاريجاني، إلى أن التحريض على القومية الكردية لم ينجح، كون الأكراد أدركوا عدم وفاء واشنطن وسلوكها الانتهازي في سوريا، مما دفع الولايات المتحدة وإسرائيل للجوء إلى "الإرهاب الممنهج ضد المدنيين" واستهداف مدارس الفتيات والمستشفيات.

لاريجاني: الوحدة الوطنية سد منيع ضد مشاريع تفكيك إيران

اعتبر لاريجاني أن ما تشهده الشوارع يعكس "الفخر الوطني" والنضج الحضاري لشعب يرفض المساومة على هويته واستقلاله مع عدو غير موثوق به.

ووصف المسؤول الإيراني، ادعاء ترامب بالتدخل في اختيار القائد المقبل بأنه إهانة لشعب عرف معنى الحكم الرشيد قبل ظهور أمريكا بقرون، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي ضحى بالمصالح الوطنية وأموال الضرائب لصالح نزوات شخصية.

وأضاف لاريجاني: "خسائر تريليونات الدولارات في الأسواق العالمية هي ثمن هذه المغامرة الدموية التي فشلت في تحقيق مآربها".

لاريجاني: لا نية لدينا للتصعيد ضد أذربيجان

أكد لاريجاني، أن إيران لا تنوي أي تصعيد مع جمهورية أذربيجان، لكنه حذر من أن أي مؤامرة أو تحرك جوي ينطلق من هناك سيتلقى ردا حازما.

وشدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، على أن الفشل الاستراتيجي للرئيس الأمريكي بات حتميا بعد إخفاق محاولات تفكيك الحكم، مؤكدا أن هيبة واشنطن انهارت في المنطقة.

وأوضح: "وصلت الدول المجاورة لقناعة بأن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على تأمين نفسها أو حلفائها، وهي نتيجة منطقية للقرارات الخاطئة للرئاسة الأمريكية".

لاريجاني: ترامب ضحّى بمصالح أمريكا من أجل إسرائيل

وأشار لاريجاني، إلى أن إسرائيل تحاول عبر المكائد إشعال النزاعات بين طهران وجيرانها، مشددا على أن استراتيجية طهران تقوم على الصداقة مع الجيران ما لم تُستخدم أراضيهم ضد الأمن القومي، معتبرا الهجمات الأمريكية الأخيرة على مواقع فارغة دليلا على "السلوك الهستيري" واليأس.

ونوّه لاريجاني، إلى أن ترامب وقع في مأزق نتيجة خداعه من قبل إسرائيل، مضحيا بشعار "أمريكا أولا" لصالح المصالح الإسرائيلية، مما أضر بمصداقيته الدولية بشكل لا يمكن إصلاحه.