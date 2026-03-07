أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الدور الخامس "ثمن نهائي " بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحل مانشستر سيتي ضيفاً على نيوكاسل في اللقاء الذي يقام على ملعب سانت جيمس بارك.

تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل

في حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

في خط الدفاع: نونيز، خوسانوف، مارك جيهي، ريان آيت نوري.

في خط الوسط: ريكو لويس، نيكولاس جونزاليس، برناردو سيلفا.

في خط الهجوم: أنطوان سيمينيو، عمر مرموش، ريان شرقي.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD، بصوت المعلق علي محمد علي.