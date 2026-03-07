مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
21:30

مودرن سبورت

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
21:30

فاركو

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

- -
22:00

برشلونة

كأس الاتحاد الإنجليزي

ريكسهام

1 1
19:45

تشيلسي

كأس الاتحاد الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:00

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

مرموش يقود هجوم السيتي أمام نيوكاسل في كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب : نهي خورشيد

09:12 م 07/03/2026

مباراة مانشستر سيتي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الدور الخامس "ثمن نهائي " بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحل مانشستر سيتي ضيفاً على نيوكاسل في اللقاء الذي يقام على ملعب سانت جيمس بارك.

تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل

في حراسة المرمى: جيمس ترافورد.
في خط الدفاع: نونيز، خوسانوف، مارك جيهي، ريان آيت نوري.
في خط الوسط: ريكو لويس، نيكولاس جونزاليس، برناردو سيلفا.
في خط الهجوم: أنطوان سيمينيو، عمر مرموش، ريان شرقي.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD، بصوت المعلق علي محمد علي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مانشستر سيتي نيوكاسل كأس الاتحاد الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"هل فشلت عملية شفط الدهون التي أجرتها رحمة محسن؟"..رامز جلال يحسم الجدل
دراما و تليفزيون

"هل فشلت عملية شفط الدهون التي أجرتها رحمة محسن؟"..رامز جلال يحسم الجدل
كُتل لهب ودخان كثيف.. صور تُوثق استهداف إسرائيل لمناطق سكنية في لبنان
شئون عربية و دولية

كُتل لهب ودخان كثيف.. صور تُوثق استهداف إسرائيل لمناطق سكنية في لبنان
"منافس الأهلي".. الترجي التونسي يحقق الفوز على مستقبل المرسى في الدوري
رياضة محلية

"منافس الأهلي".. الترجي التونسي يحقق الفوز على مستقبل المرسى في الدوري
ياسمين عبد العزيز لـ مي عمر:"كنت في المستشفى بين الحياة والموت موصلنيش
دراما و تليفزيون

ياسمين عبد العزيز لـ مي عمر:"كنت في المستشفى بين الحياة والموت موصلنيش
الإمارات.. إخلاء مبان في دبي عقب اعتراض مقذوفات وإصابة برج- فيديو
شئون عربية و دولية

الإمارات.. إخلاء مبان في دبي عقب اعتراض مقذوفات وإصابة برج- فيديو

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سماء إسرائيل تشتعل .. إيران تبدأ قصفًا صاروخيًا مكثفًا والاحتلال يستنفر
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان