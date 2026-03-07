مباريات الأمس
الدوري المصري

سموحة

3 0
21:30

مودرن سبورت

الدوري المصري

غزل المحلة

0 0
21:30

فاركو

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

0 1
21:30

إنبي

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

0 0
22:00

برشلونة

كأس الاتحاد الإنجليزي

ريكسهام

2 4
19:45

تشيلسي

كأس الاتحاد الإنجليزي

نيوكاسل

1 1
22:00

مانشستر سيتي

رئيس فيفا يوجه رسالة للركراكي بعد رحيله عن المغرب (صورة)

كتب : محمد عبد الهادي

10:14 م 07/03/2026

إنفانتينو

وجه السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رسالة وداعية للمدرب المغربي وليد الركراكي عقب رحيله عن تدريب منتخب المغرب.


ونشر إنفانتينو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، صورة له رفقة المغربي وليد الركراكي وأرفق بها تعليق: "تهانينا لوليد الركراكي على مشواره المميز كمدرب للمنتخب المغربي".


وتابع إنفانتينو : "أتمنى له كل التوفيق في المستقبل، ونتطلع إلى لقائه مجددا قريبا".


وكان الاتحاد المغربي قد أعلن أول أمس الخميس، عن انتهاء مسيرة وليد الركراكي في القيادة الفنية لمنتخب المغرب، وتعيين محمد الوهبي بدلًا منه.

جياني إنفانتينو

