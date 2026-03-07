مباريات الأمس
الدوري المصري

سموحة

- -
21:30

مودرن سبورت

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
21:30

فاركو

الدوري الإسباني

ليفانتي

1 1
17:15

جيرونا

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

- -
22:00

برشلونة

كأس الاتحاد الإنجليزي

ريكسهام

- -
19:45

تشيلسي

كأس الاتحاد الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:00

مانشستر سيتي

جميع المباريات

"يغيب عن مباراة أتالانتا".. بايرن ميونخ يكشف تفاصيل إصابة مانويل نوير

كتب : يوسف محمد

06:22 م 07/03/2026
كشف نادي بايرن ميونخ الألماني، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها حارس مرمى الفريق مانويل نوير، خلال مشاركته في مباراة الفريق الماضية أمام بروسيا مونشنجلادباخ بالدوري الألماني.

وكان مانويل نوير تعرض للإصابة خلال مشاركته مع الفريق البافاري في مباراة الجولة الماضية أمام بروسيا مونشنجلادباخ بالدوري الألماني، في اللقاء الذي انتهى لصالح البايرن بأربعة أهداف مقابل هدف.

تفاصيل إصابة مانويل نوير

وأعلن نادي بايرن ميونخ في بيان رسمي اليوم السبت 7 مارس الجاري، أن الفحص الطبي الذي أجراه نوير أثبت إصابته بتمزق عضلي في قدمه اليمنى.

وأشار النادي الألماني، أن حارس المرمى سيغيب عن الفريق لفترة من الوقت، دون تحديد مدة الغياب بشكل كامل.

موقف نوير من المشاركة أمام أتالانتا في دوري الأبطال

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن نوير سيغيب عن مباراة فريقه أمام أتالانتا في ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، على أن يخضع اللاعب لفحص طبي قبل مباراة العودة.

أرقام مانويل نوير مع بايرن ميونخ الموسم الحالي 2025-2026

وخاض صاحب الـ39 عاما خلال الموسم الحالي، رفقة بايرن ميونخ في 29 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من الحفاظ على نظافة شباكه في 10 مباريات واستقبلت شباكه 27 هدفا.

الدوري الألماني بايرن ميونخ

