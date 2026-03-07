مباريات الأمس
قبل المواجهة المرتقبة.. ماذا يفعل الأهلي والترجي مع صافرة عيسي سي؟

كتب : محمد عبد الهادي

10:59 م 07/03/2026

الأهلي والترجي التونسي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة مهمة أمام نظيره الترجي التونسي، يوم الجمعة المقبلة، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.


وأستقر الاتحاد الإفريقي لكرة على تعيين الحكم السنغالي عيسي سي، لإدارة مباراة الأهلي والترجي المقبلة.


ماذا قدم الأهلي والترجي مع الحكم عيسي سي؟

سبق وأن أدار السنغالي عيسي سي، 5 مباريات للترجي التونسي، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في مباراتين، وخسر مواجهتين وحضر التعادل في لقاء وحيد.


على الجانب الأخر، خاض الأهلي تحت صافرة الحكم عيسي سي، ثلاث مباريات، فاز في لقاء وتعادل في آخر وخسر في الثالث.

