الحرس الثوري الإيراني يستهدف مصفاة حيفا النفطية في إسرائيل

كتب : عبدالله محمود

10:13 م 07/03/2026

إيران تستهدف مصفاة حيفا النفطية

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهدافه لمصفاة حيفا النفطية في إسرائيل بصواريخ خيبر شكن، وذلك ردًا على استهداف مصفاة طهران.

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إطلاق الموجة 27 من عملية "الوعد الصادق 4" تجاه إسرائيل. وقال الحرس الثوري في بيان اليوم السبت، إنه أصاب أهدافًا في الأراضي المحتلة والقواعد الأمريكية في المنطقة باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ.

وأوضح الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف وحدة تابعة للأسطول الخامس الأمريكي، بالإضافة إلى ضربه لملاجئ الدعم العسكري للأمريكيين في ميناء سلمان في البحرين. كما أشار الحرس الثوري إلى أنه استهدف مواقع عسكرية إسرائيلية في مدينة حيفا بصواريخ "خيبر شكن".

مصفاة نفط حيفا إسرائيل إيران إيران وأمريكا الحرب على إيران

