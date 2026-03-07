أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهدافه لمصفاة حيفا النفطية في إسرائيل بصواريخ خيبر شكن، وذلك ردًا على استهداف مصفاة طهران.

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إطلاق الموجة 27 من عملية "الوعد الصادق 4" تجاه إسرائيل. وقال الحرس الثوري في بيان اليوم السبت، إنه أصاب أهدافًا في الأراضي المحتلة والقواعد الأمريكية في المنطقة باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ.

وأوضح الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف وحدة تابعة للأسطول الخامس الأمريكي، بالإضافة إلى ضربه لملاجئ الدعم العسكري للأمريكيين في ميناء سلمان في البحرين. كما أشار الحرس الثوري إلى أنه استهدف مواقع عسكرية إسرائيلية في مدينة حيفا بصواريخ "خيبر شكن".