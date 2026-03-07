مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
21:30

مودرن سبورت

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
21:30

فاركو

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

- -
22:00

برشلونة

كأس الاتحاد الإنجليزي

ريكسهام

1 1
19:45

تشيلسي

كأس الاتحاد الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:00

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

"صحيفة تحسمها".. موعد أول مباراة لحمزة عبدالكريم مع شباب برشلونة

كتب : محمد عبد الهادي

08:12 م 07/03/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    حمزة عبدالكريم
  • عرض 8 صورة
    حمزة عبدالكريم
  • عرض 8 صورة
    حمزة عبدالكريم
  • عرض 8 صورة
    حمزة عبدالكريم
  • عرض 8 صورة
    حمزة عبدالكريم
  • عرض 8 صورة
    حمزة عبدالكريم
  • عرض 8 صورة
    حمزة عبدالكريم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت الساعات الماضية، تطورات حاسمة في موقف المهاجم المصري حمزة عبدالكريم مع برشلونة أتليتك، بعد إنتهاء أزمة تصريح العمل وبات جاهزًا للمشاركة بشكل رسمي.

موعد أول ظهور لحمزة عبدالكريم مع برشلونة

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، موعد الظهور الأول لحمزة عبدالكريم مع برشلونة عقب إنتهاء أزمة التصريح.

وأوضحت الصحيفة أن حمزة قد يظهر للمرة الأولي بقميص برشلونة مع فريق الشباب تحت 19 عاماً أمام فريق ويسكا، وذلك غدًا الأحد قبل المشاركة مع الفريق الرديف.

ويأتي هذا القرار بسبب ابتعاده عن المشاركة في الفترة الأخيرة، ويأتي قرار انضمامه لفريق الشباب لاكتساب الجاهزية البدنية قبل انضمامه للفريق الرديف.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمزة عبدالكريم برشلونة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة داخل محطة وقود بالجيزة
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة داخل محطة وقود بالجيزة
الإمارات.. إخلاء مبان في دبي عقب اعتراض مقذوفات وإصابة برج- فيديو
شئون عربية و دولية

الإمارات.. إخلاء مبان في دبي عقب اعتراض مقذوفات وإصابة برج- فيديو
"نفس اليوم ونفس الساعة".. القصة الكاملة لرحيل زوجين في أسبوع واحد بالمنوفية
أخبار المحافظات

"نفس اليوم ونفس الساعة".. القصة الكاملة لرحيل زوجين في أسبوع واحد بالمنوفية
سماء إسرائيل تشتعل.. إيران تبدأ قصفًا صاروخيًا مكثفًا والاحتلال يستنفر
شئون عربية و دولية

سماء إسرائيل تشتعل.. إيران تبدأ قصفًا صاروخيًا مكثفًا والاحتلال يستنفر
محمد بن زايد: الإمارات جميلة لكن جلدها غليظ ولحمها مرّ
شئون عربية و دولية

محمد بن زايد: الإمارات جميلة لكن جلدها غليظ ولحمها مرّ

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سماء إسرائيل تشتعل .. إيران تبدأ قصفًا صاروخيًا مكثفًا والاحتلال يستنفر
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان