"صحيفة تحسمها".. موعد أول مباراة لحمزة عبدالكريم مع شباب برشلونة

الظهور الأول قريبا.. انتهاء أزمة حمزة عبد الكريم مع برشلونة

شهدت الساعات الماضية، تطورات حاسمة في موقف المهاجم المصري حمزة عبدالكريم مع برشلونة أتليتك، بعد إنتهاء أزمة تصريح العمل وبات جاهزًا للمشاركة بشكل رسمي.

موعد أول ظهور لحمزة عبدالكريم مع برشلونة

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، موعد الظهور الأول لحمزة عبدالكريم مع برشلونة عقب إنتهاء أزمة التصريح.

وأوضحت الصحيفة أن حمزة قد يظهر للمرة الأولي بقميص برشلونة مع فريق الشباب تحت 19 عاماً أمام فريق ويسكا، وذلك غدًا الأحد قبل المشاركة مع الفريق الرديف.

ويأتي هذا القرار بسبب ابتعاده عن المشاركة في الفترة الأخيرة، ويأتي قرار انضمامه لفريق الشباب لاكتساب الجاهزية البدنية قبل انضمامه للفريق الرديف.